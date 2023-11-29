Україна має зайвий трильйон гривень: економіст пояснив звідки гроші на брухівку (відео)

Трильйон гривень вдалось отримати шляхом допомоги Заходу і цю суму не вкладали в бюджет, бо не були впевнені, що гроші будуть, каже економіст Михайло Кухар.

Related video

В бюджет країни на цей рік українська влада по самому мінімум вкладала розрахунок на гроші західних партнерів, тому в підсумку, коли вони надійшли, їх виявилось більш ніж на трильйон гривень. Про це заявив в інтерв'ю Фокусу головний економіст Ukraine Economic Outlook, Михайло Кухар.

Під цю фінансову допомогу міністерством фінансів не робились розрахунки, бо там підстрахувались на випадок, якщо захід не зможе допомогти Україні в повному обсязі, каже експерт. Саме тому, на його думку, оскільки ці фінанси не розплановані, то звідси ми й маємо так звану "нову бруківку" та інші, на думку соціуму, далеко не найважливіші витрати під час війни.

За словами Михайла Кухаря, уряд озвучив, що в бюджеті для балансу невистачає $37 млрд. Але допомога західних партнерів була настільки активною, що, як каже економіст, під час війни ми маємо перевиконання бюджету на 53%.

Я не можу лаяти за це Міністерство фінансів, — каже Михайло Кухар. — Там поступили логічно: заклали мінімум, а якщо будуть зайві гроші, то їх завжди є куди витратити".

Але окрім фінансової допомоги Заходу економіст акцентує, що йде перевищення надходжень і по деякому ряду податкових статей. За словами пана Михайла, все це податкове перевищення показників відбувається завдяки в тому числі й терору підприємців з боку податкового комітету Данила Гетманцева, який продовжується під час війни.

В цій ситуації, каже економіст, політика збору податків має бути значно лояльнішою, бо бізнес страждає і через нестачу працівників і через нестачу покупців. Тим часом відомство заблокувало, за словами пана Кухаря, від 20 до 30 млрд гривень на рахунках податкових накладних. При сумі в трильйон зайвих гривень це просто смішно, каже економіст. Він вважає, що весь цей податковий терор робиться тільки заради продовження корупції.

Влада має розуміти, що чим більше бізнесу виживе в Україні, ти міцнішим буде й економічній і реальний фронт. І саме бізнес буде основним плечем, яке підтримає Україну після перемогу задля її розбудови, відзначає Михайло Кухар.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні мають в наступному році підвищитись зарплати до довоєнного рівня. Експерт розповів, внаслідок чого це відбудеться.