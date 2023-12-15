"Кинджалів" мало, але РФ продовжить завдавати ударів по "особливим цілям", — майор запасу ЗСУ

Агресор через складний процес та санкції може виробляти всього декілька "Кинджалів" на місяць, але накопичив їх приблизно 40 штук, стверджує учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Через брак ракет "Кинджал" російський агресор використовує їх рідко, але намагається атакувати тільки дуже важливі цілі, як летовище в Старокостянтинові, й буде так вчиняти надалі. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

Росія не може виробляти аеробалістичні ракети "Кинджал" у промислових маштабах, адже це високотехнологічна і дуже коштовна зброя, яку не можна швидко та масово збирати через складні технологічні процеси, каже експерт. Для її виробництва задіяно багато місцевих російських підприємств, а електронні комплектуючи поставляються "сірими" шляхами, тому РФ здатна виробити на місяць лише декілька таких ракет і агресор має у запасі приблизно 40-45 подібних ракет.

"Через такий дефіцит окупанти будуть використовувати "Кинджали" дуже рідко та обережно і по особливому об'єкту чи в якусь важливу дату для Путіна, — зазначає ветеран російсько-української війни. — Цю балістичну ракету дуже важко перехопити ППО, тому для РФ вона дуже важлива".

"Кинджал" — це високоточна ракета з відхиленням до 1 метру, як заявляють окупанти, каже експерт, і за своєю суттю цей боєприпас схожий на "Іскандер". Але "Кинджал" має дві складові для старту, розповідає фахівець. В якості своєрідного стартового майданчика виступає літак, що розігнавшись на велику швидкість запускає ракету, а потім боєприпас на висоті з невисокою щільністю повітря розганяється до ще більшої швидкості, що ускладнює її перехоплення протиповітряною обороною.

На жаль, зазначає Олексій Гетьман, не дивлячись на санкції та складнощі в авіабудуванні у РФ ще вистачає старих МіГ-31К, для запуску "Кинджалів". Навіть якщо ППО чи українські перехоплювачі зіб'ють декілька МіГів, то це не сильно вплине на можливості агресора по запуску балістичних ракет.

"Не треба вважати ворога зовсім дурним, бо вони роблять цілком логічні речі намагаючись знищити наші летовища, де можуть бути ті ж самі F-16 у майбутньому, — акцентує експерт. — Якими б ми їх не вважали, але ворогу вдалось побудувати 6 тис. км оборонних споруд, поки ми чекаємо на західні літаки. І хоча РФ не рахує свої людські втрати, але при цьому виконує і цілком логічні дії".

Раніше Фокус повідомляв, як у Верховній Раді збираються покарати ухилянтів. За словами нардепа Мар'яни Безуглої, їх можуть обмежити в правах.