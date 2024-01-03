Повторний наступ на Чернігів: чи зможе Росія озброїти 200 тисяч солдатів, — експерти

На думку начальника Чернігівської ОВА, за бажання ЗС РФ можуть підготувати повторний наступ на область у короткий термін. Експерти вважають, що для такого маневру ворогові знадобитися до 200 тисяч солдатів. Фокус з'ясував, чи вистачить у Кремля ресурсів повторити наступ із півночі.

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Росія здатна сформувати достатній контингент для повторного наступу на Чернігівську область. Однак чи підуть вони на такий крок — залишається під питанням. Таку думку висловив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, відповідаючи на запитання журналістів.

"Вони це здатні зробити дуже швидко. Зроблять чи ні, залежить і від того, наскільки ми будемо працювати з точки зору нарощування фортифікацій. Вони все бачать, літають, де можуть, десь хтось їздить, ми ж цього не виключаємо. Вони розуміють ситуацію, що ми посилюємо фортифікацію. Фортифікація 2023 року відносно фортифікації 2022 року — це зовсім інший рівень. Зараз ми й надалі будемо посилювати цей аспект. Чим більше ми це будемо робити, тим менша ймовірність повторного заходу ворога на територію Чернігівської області", — сказав Чаус.

За його словами, у 2023 році для будівництва військових, інженерних і фортифікаційних споруд було передбачено 363 мільйони гривень із резервного фонду держбюджету, з них використали 217 мільйонів гривень.

Мобілізувати до півмільйона бійців

За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, не можна виключати будь-які сценарії розвитку військових дій. Однак поки що немає підстав говорити про те, що на Чернігівському напрямку зафіксовано передислокацію військ або відбувається формування угруповань, що свідчило б про намір ЗС РФ повторити наступ.

"Усі сценарії враховуються українськими військовими. Невипадково створюються додаткові фортифікаційні споруди та проводяться заходи, щодо укріплення цього напрямку, у разі можливого прориву окупаційних військ. Наразі вводять другу і третю лінію оборони, ставляться "зуби дракона", збільшено кількість мінних полів, які унеможливлюють прорив сухопутних військ. Превентивні заходи проводяться постійно", — говорить Фокусу Снєгирьов.

Якщо Україна погодиться сісти за стіл переговорів, щоб "заморозити" воєнні дії, це дасть росіянам можливість наростити озброєння і повторити наступ через 3-5 років.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов додає, що ЗС РФ здатні повторити наступ із північного напряму, як це було на початку повномасштабного вторгнення, тільки за умови оперативної паузи. Якщо Україна погодиться сісти за стіл переговорів, щоб "заморозити" воєнні дії, це дасть росіянам можливість наростити озброєння і повторити наступ через 3-5 років.

Наразі ЗС РФ мають проблеми з поповненням особового складу по всій лінії фронту, протяжністю 1200 км. Тому говорити, що російські війська здатні в короткий термін сформувати ударне угруповання для повторного вторгнення до Чернігівської області, не має сенсу.

Повторити сценарій, коли 40 тисяч російських військових дійшли майже до Києва, не зустрівши опору на шляху через відсутність наших військ, зараз не вдасться.

"Наш кордон — Сумська, Чернігівська, Харківська області — розтягнутий на тисячу кілометрів. На цій ділянці протягом року перебуває приблизно 20 тисяч військ РФ. Періодично вони привозять туди курсантів ССО ЗС РФ і тренуються в проведенні диверсійно-розвідувальної діяльності. Однак повторити сценарій, коли 40 тисяч російських військових дійшли майже до Києва, не зустрівши опору на шляху через відсутність наших військ, зараз не вдасться. На цих ділянках фронту ми день і ніч будуємо інженерні споруди, міни — для військ це величезна перешкода", — каже Фокусу Жданов.

Експерт додає, що на всій прикордонній ділянці росіяни ведуть війну низької інтенсивності: обстрілюють нашу територію за допомогою авіації та артилерії і проводять диверсійно-розвідувальну діяльність. Єдина мета подібних дій зробити так, щоб ЗСУ не перекинули війська на інші напрямки, посиливши фронт.

Зараз, за словами експерта, на території України перебуває близько 430-450 тисяч окупантів. Із них 200-250 тисяч — на "нулі". Щоб відкрити другий фронт і організувати наступальні дії на Чернігівському напрямку, на думку Жданова, ЗС РФ знадобилося б мобілізувати ще приблизно 200 тисяч бійців. А щоб відновити наступальні спроможності армії по всій лінії фронту — півмільйона. Однак у такому разі виникає інша проблема — чим озброїти призовників.

"Наступальної здатності у ЗС РФ немає. Я говорю про дії тактичного рівня. Наступальна здатність вимірюється операціями від оперативно-тактичного рівня до стратегічних операцій. Щоб відновити потенціал, потрібно призвати до півмільйона бійців. Але їх треба озброїти. Як би пропаганда не розписувала історію про те, що РФ перевела економіку на військові рейки, не все так просто. Кількість танків, яку вони можуть відновити, не така велика. Є проблеми і з авіацією. Навіть якщо вони могли б мобілізувати півмільйона, це були б маршові роти, як у 1941 році", — додає Жданов.

Тотальна мобілізація

Експерти зазначають, що навіть якщо росіяни мають намір після президентських виборів провести масштабну мобілізацію, війська будуть зосереджені на виконанні політичної вимоги Путіна — захопити Донецьку та Луганську області в межах адміністративних кордонів. Завдання мінімум ЗС РФ мають виконати до виборів, які відбудуться навесні 2024 року. Це необхідно зробити, щоб глава Кремля постав перед своїм електоратом переможцем, а не аутсайдером. Однак військові в РФ розуміють, що ресурсів, щоб піти далі наміченого плану, немає. З цієї причини з Кремля періодично лунають заклики сісти за стіл переговорів.

"Там розуміють, що за таких умов, як є, вони не тягнуть війну. Так можуть провести тотальну мобілізацію після виборів, щоб тримати фронт. Це ми допускаємо, але навіть у такому разі основні зусилля будуть спрямовані на виконання політичного завдання", — каже Жданов.

На думку експерта, ЗС РФ ще спробують відновити фронт по Дніпру і розширити його на півночі від Сватове Луганської області до Енергодара. Військово-політичне керівництво країни не має наміру поступатися захопленими Херсонською та Запорізькою областями, незважаючи на те, що вже зараз війська не можуть посилити Херсонський напрямок і вибити ЗСУ з плацдарму на лівому березі.

"Політичні амбіції Путіна кажуть, що пріоритет — це Авдіївка. Але подивіться на Мар'їнку: вони дійшли до західних кордонів і здулися. Почали штурмувати Бахмут, рвуться на Костянтинівку, але що сьогодні — дві бригади з Бахмутського напряму зняли і перекинули на Авдіївський. Тому брати війська нізвідки. Хоча військкомати дають до 30 тисяч мобілізованих на місяць", — резюмує Жданов.

Нагадаємо, ЗС РФ 2 січня зробили чергову спробу виснажити українську ППО, запустивши десятки повітряних цілей по території України. Експерти вважають, що ЗСУ потрібно атакувати заводи з виробництва БПЛА і ракет на території РФ, а також склади боєприпасів, щоб припинити масовані атаки з боку Росії.

Також Фокус зазначав, що під час масованого обстрілу 29 грудня ЗС РФ атакували Україну практично всіма видами далекобійного озброєння, крім "Калібрів". За словами експертів, причина в тому, що росіяни бояться виводити в море кораблі.