У окупантів дронів більше, але майстерність на боці ЗСУ, — командир групи "Asgard" (відео)

ЗСУ активно впроваджують застосування не тільки FPV-дронів, але й наземних безпілотників. Вони дуже допомагають закріпитися на позиціях, забезпечуючи логістику, зазначає "Фармацевт", командир ударної групи "Asgard" підрозділу "Очі".

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Розробкою та модифікацією дронів треба займатись щонайближче до фронту, адже саме там є прямий зв'язок з підрозділами, які вкажуть, яку саме характеристику дрона їм треба отримати для своїх бойових завдань. Не треба щось вигадувати своє, краще поцікавитись у "дроноводів", що саме їм потрібно. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів Герман з позивним "Фармацевт", командир ударної групи "Asgard", підрозділу "Очі".

За його словами, найближче до фронту є всі умови, щоб швидко випробувати всі можливості модифікацій БПЛА та у разі успіху швидко відправити їх на бойовий виліт. Саме біля лінії боєзіткнень можна випробувати безпілотник в найреальніших умовах бою, адже там працюють засоби РЕБ українських бійців і РЕБ ворога, є антидронові рушниці й все інше, що можна випробувати на спроможність захисту дрона.

"Окрім FPV-дронів дуже активно розвивається сегмент наземних безпілотних машин, — зазначає "Фармацевт". — Це важливо в умовах, коли на зайнятих позиціях треба налагодити логістику, постачання боєкомплекту та евакуацію поранених. Тому такий безпілотний транспорт набуває популярності, адже дозволяє значно зменшити втрати особового складу".

Ще на такі наземні безпілотники встановлюють камери для розвідки та бойові турелі, каже командир. В цілому вже створюються навіть цілі батальйони з застосування "безпілотних комплексів" в ЗСУ.

"В подібні батальйони входять як FPV-дрони, так і важкі дрони-бомбардувальники, а ще інші різновиди безпілотників, — відзначає Герман. — Це, по суті, цілий комплекс безпілотних засобів, що діють в залежності від бойових завдань та віддаленості від лінії фронту".

Що гарне в плані дронів у росіян, так це централізоване забезпечення, каже військовий. І хоча такі дрони через велику кількість централізованого постачання важко модифікувати, але вони просто давлять кількістю. Під Бахмутом FPV-дрони окупантів літали майже в режимі "нон-стоп", акцентує Герман "Фармацевт".

"Для ефективної роботи ЗСУ намагається заощаджувати дрони та проводити ретельну розвідку перед їхнім застосуванням, — відзначає військовий. — Росіяни просто запускають безпілотники й не сильно замислюються над втратами".

Проте, за словами "Фармацевта", на боці ЗСУ грає вміння тактичного застосування БПЛА, чого росіяни не вміють. Також нам дуже в пригоді своєрідна гнучкість по поставках дронів.

На думку Германа, якщо західні партнери продовжать підтримувати Україну, а сам соціум зрозуміє, що треба реально мобілізуватись та воювати, то Україна виграє цю війну. Іншого виходу просто немає, бо в іншому випадку всі повинні зрозуміти, що на Україну чекає повне знищення, зазначає військовий.

Раніше Фокус розповідав, що за словами військового експерта Євгена Дикого, в Кринках на Херсонщині ЗСУ треба протриматись до весни. Російська армія неспроможна атакувати одразу на декількох напрямках і зараз окупанти зосередились на Авдіївці.