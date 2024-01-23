Трамп не зможе заблокувати пакет допомоги Україні: треба почекати пару тижднів, — політолог (відео)

Республіканці розуміють, що без демократів не зможуть провести потрібні закони, тому вимушені домовлятись. Рішення про пакет допомоги можуть прийняти протягом двох тижнів, зазначає експерт Ігор Петренко.

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Попри заклики Дональда Трампа про неприпустимість компромісів з приводу питань міграційної політики, на які можуть піти республіканці та демократи, що розблокує пакет допомоги для України, далеко не всі його однопартійці підтримують подібний підхід. Трамп просто грає у свої ігри, а республіканці домовляться з демократами щодо голосування по пакету допомоги. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив політолог та експерт Ігор Петренко.

Він вважає, що приблизно половина з республіканців не підтримують Трампа, як кандидата від їхньої партії і їм не подобаються заклики про скасування компромісу. Тільки 20% з членів республіканської партії є "ядерним електоратом" Трампа і готові підтримати його в будь-якому випадку.

"Загалом, республіканцям імпонують погляди Трампа щодо внутрішньої політики, але вони розуміють, що зовнішні його погляди не на користь США, — акцентує політолог. — Якщо хтось з інших кандидатів на висування на посаду президента перехоплять цю повістку, то скористаються цим".

Ігор Петренко зазначає, що є багато заяв поміркованих республіканців про те, що подібні заяви Трампа не спроможні зірвати процес домовленностей з демократами, адже таки республіканці дуже прагматичні. Вони розуміють, що без підтримки демократів провести свої ініціативи стосовно еміграційної політики попросту не вдасться, навіть маючи на посаді свого президента.

"Трамп це те ж прекрасно розуміє, але продовжує грати у свою гру, адже йому треба зібрати більше електорату на свій бік, — акцентує політолог. — Водночас республіканці шукають компромісів у Сенаті для прийняття дійсно важливих для партії та її виборців рішень".

Попри всі загравання з Трампом нічим гарним для Росії подібні стосунки не закінчаться, каже експерт. Саме Трамп на посту президента США почав вводити санкції проти РФ заблокувавши "Північний потік 2", саме він почав постачання зброї для України. Просто росіяни сподіваються, що Трамп буде більше проводити ізоляційну політику, тому що йому не подобається НАТО.

Політолог впевнений, що судячи із заяв республіканців стає зрозумілим, що вони готові до компромісу з демократами. Тому відповідне рішення щодо пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню буде врешті решт прийнято і протягом наступних двох тижнів це питання буде вирішене.

Раніше Фокус розповідав, що Франція зараз розкручує свій власний ВПК і військова допомога Україні збільшується. У Парижі зрозуміли, що про мирні переговори поки неможливо домовитись з Кремлем.