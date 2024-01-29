ЄС прикриє Києв і "друкарський станок" не вмикатимуть: експерти про фінансову допомогу Україні (відео)

Попри невизначеність пакета допомоги від США є всі факти для того, щоб бути впевненим у фінансовій допомозі від ЄС. Але Києву також доведеться зробити непопулярні кроки зі стримання розвитку різного роду субсидій та привілеїв, зазначають фахівці.

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Республіканці продовжують затягувати голосування по пакету допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню, але ЄС обов'язково підстрахує Києв не дивлячись на супротив прем'єра Румунії Віктора Орбана. Україна буде намагатись максимально скоротити витрати, але не допустить емісії грошей. Про це в інтерв'ю Фокусу розповіли голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко та кандидат політичних наук Олексій Буряченко.

Мінсоцполітики України вже прямо говорить про можливість обмеження різних привілеїв та субсидій якщо така допомога затримається, зазначають експерти. Звичайно, Києв продовжить виплачувати пенсії та іншу соціальну допомогу найвразливішим верствам населення, але це вдарить по обороноздатності країни й Путін скористається цією можливістю.

"Минулого року на покриття дефіциту пенсійного фонду витрачено 272 млрд грн з держбюджету, — зазначає Ігор Чаленко. — Це довелось зробити, адже не вистачило податків на покриття дефіциту. А ця сума значно більше, ніж виділено на закупівлю зброї в українських виробників".

Експерт зазначає, що "друкарський станок" задіювати не будуть, а по максимуму держава буде намагатись покрити нестачі випуском облігацій, випуском євробондів й іншими шляхами скорочення витрат. Це має дозволити не задіювати механізм емісійного покриття держбюджету.

На думку Олексія Буряченко, в аспекті західної допомоги треба більше активізувати роботу, адже на український ВПК Києв витрачає виключно бюджетні кошти. Також важливо розвивати внутрішню економічну складову й зменшити тиск на бізнес.

"Всі розуміють, що нас чекає "військовий марафон", тому бізнесу треба розуміти, як перелаштуватись на гру в довгу, — каже Олексій Буряченко. — Тому тут вкрай важливий симбіоз саме держави та бізнесу, щоб вони разом почули один одного".

Проте, за словами експерта, вже є гарні сигнали від Угорщини та Словаччини, що вони не будуть блокувати пакет допомоги від ЄС. Цей пакет, плюс допомога конкретних країн закривають нестачу фінансів і для запуску "друкарського станка" немає причин.

Фокус раніше писав, що завдяки оплаті компаніям фіксованої ставки за бронь працівників, український бюджет отримає від 18 млрд до 155 мільярдів гривень за рік.