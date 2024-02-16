"Що в них є, окрім міфічного Рюрика?" — Валентин Гладких про можливість переговорів із Росією

Підхід РФ до переговорів цілком зрозумілий: хочуть виставити Україну войовничою, а самі планують знищити українську державність. Росію не задовольнить тільки частина окупованих територій, вважає політолог.

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Усі заяви російської дипломатії щодо готовності до мирних переговорів із Україною на умовах РФ мають на меті лише виставити себе миролюбивими, а Київ — таким, що прагне продовження кровопролиття. Заяви МЗС РФ варто розглядати лише як блюзнірство та провокацію. Про це Фокусу розповів Валентин Гладких, кандидат філософських наук і експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна".

За його словами, Україні треба віддзеркалити такі заяви та сказати, що Київ теж готовий до переговорів, але на своїх умовах. Наприклад, каже аналітик, Київ може запропонувати Москві обговорити статус Кубані чи денуклеаризацію РФ.

"Хто б там що не заявляв, але все одно стоятиме питання відновлення території України в міжнародно визнаних кордонах, — акцентує Гладких. — Чим узагалі можуть росіяни аргументувати свої претензії на території України, окрім міфічного князя Рюрика, Великим вибухом чи інфляційною стадією розширення Всесвіту?".

На думку аналітика, РФ чомусь не враховує необхідність того, що країна-агресорка має понести покарання і репараціями, і шляхом переслідування російських воєнних злочинців, чиї звірства добре зафіксовані українською стороною в Бучі, Гостомелі й інших містах. Ці злочини проти людяності з боку російських військових зафіксовані й міжнародними криміналістами.

"Невже ми маємо забути зґвалтованих і закатованих українців та йти на переговори з окупантами? — запитує Гладких. — А десятки тисяч загиблих мирних українців — це що? Це "гумус історії", і про них можна забути?".

А що має бути з євроінтеграцією України та з гарантіями її безпеки, ставить запитання експерт. Невже Київ має відмовитися від цього, як і від НАТО? І що далі буде з Путіним: невже він і РФ повернуться в цивілізований світ і з них знімуть санкції?

"Тому всі ці розмови про переговори з боку Москви є чисто ілюзорними, — каже Гладких. — Що вони нам можуть запропонувати? Ліквідацію української державності? Чи хтось дійсно вірить, що окупанти задовольняться частиною територій України взамін на входження інших територій до складу ЄС і НАТО?".

Повне інтерв'ю з Валентином Гладких незабаром вийде на YouТube-каналі Фокусу.

Раніше повідомлялося, що заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про готовність до мирної угоди нічого не варта, попереджає аналітик Олексій Копитько. Усе це ми вже могли спостерігати на прикладі горезвісного Мінська-2.