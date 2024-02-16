Країни Балтії не врятує лінія оборони: як буде діяти Росія, якщо захоче атакувати (відео)

Фортифікаційні споруди та лінії оборони мають підвищити ціну для ворога в його меті захопити території. У разі нападу РФ буде використовувати десант, тому балтійським країнам варто укріплювати свої протиповітряні війська, каже військовий оглядач Ігаль Левін.

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Будь-яка наявна лінія оборони та будь-які фортифікаційні споруди так чи інакше будуть знищені ворогом. Тому фортифікаційні споруди, які зараз активно будують країни Балтії, не зможуть на 100% врятувати їх від нападу Росії. Про це в інтерв'ю розповів Ігаль Левін, редактор воєнного Фокусу та ізраїльський військовий оглядач.

Лінію оборони завжди буде прорвано і цій аксіомі навчають молодших офіцерів ЦАХАЛу, каже Левін. Але такі фортифікації дуже потрібні, щоб сповільнити просування ворога і щоб окупанти зазнали найбільших втрат, намагаючись перешкоди пройти.

"Країни Балтії прекрасно розуміють, що ворогу так чи інакше вдасться просунутись вглибину території, але є задача, щоб росіяни у нападі втратили не 1000 бійців, а в десять разів більше, — каже Левін. — Мова йде не про неприступну стіну, а про високу вартість для окупантів захоплення територій та час для підготовки своїх ресурсів для опору".

Основною проблемою, на думку Левіна, є те, що у разі нападу на балтійські країни Росія буде використовувати аеромобільний десант, як це свого часу вона зробила під Києвом. Враховуючи невеличку територію Латвії, Литви та Естонії зробити це буде не так вже і складно.

"Закинувши десант вглибину території, не займе багато часу, щоб основні сили прориву з'єднались із десантниками, захопивши половину країни, — зауважує військовий оглядач. — Взагалі використання саме великої кількості десанту є своєрідним почерком військової логіки часів СРСР, який використовує зараз і Росія".

Лінія оборони країн Балтії Фото: The Times

Звичайно, зазначає Левін, країнам Балтії варто, окрім ліній оборони, підсилювати протиповітряні війська та тренувати мобільні групи з ПЗРК, що можуть збивати літаки чи гелікоптери з російським десантом. Саме завдяки мобільним групам Україна вдало протистоїть нальотам тих самих "Шахедів".

Нагадаємо, 9 січня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас під час пресконференції заявила, що Естонія буде вносити наступні 4 роки по 0,25% від свого ВВП на оборонну підтримку України.