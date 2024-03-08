Як визначити "хороших росіян" і чому не завжди варто довіряти блогерам, — журналістка (відео)

Перед тим як підписатись на такого "хорошого росіянина" було б непогано дізнатись про цю людину більше. Наприклад, пошукати в інтернеті її висловлювання часів анексії Криму, каже журналістка Олена Ремовська.

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Багато українців зараз підписані в соцмережах на так званих "хороших росіян", тобто опозиціонерів, що виїхали за межі РФ. Але треба поставити собі два питання: чому їхня думка здається для нас важливою і чи дійсно ця людина не забруднена в минулому зв'язками з Кремлем. Про це в інтерв'ю Фокусу розповіла відома журналістка та ведуча "Суспільного Мовлення" Олена Ремовська.

Вона зазначає, що перед тим як підписатись на такого "хорошого росіянина" було б непогано дізнатись про цю людину більше, пошукати в інтернеті її висловлювання, наприклад, часів анексії Криму. А ще треба зрозуміти, чи вона або він дійсно може щось говорити про поточну ситуацію, а не просто ця людина набиває собі підписників або навіть виконує якусь певну пропагандистську задачу.

"Для мене "хороші росіяни" — це ті, які донатять на збройні сили України та визнає суверенітет і територіальну цілісність України, — акцентує Ремовська. — Після смерті Навального стало очевидно, що єдина надія Росії на зміни — це успіхи ЗСУ на полі бою і те з якими результатами Україна і Росія колись у майбутньому сядуть за стіл переговорів".

Чим сильніша позиція буде в України, тим більше шансів буде у Росії перетворитися на нормальну демократичну державу, в якій можливий якийсь цивілізаційний розвиток. Тому дійсно "хороші росіяни" мають розуміти, що тільки перемога України є і перемогою демократії у РФ.

А ще Олена Ремовська вважає, що українцям слід більше довіряти саме класичним ЗМІ, ніж блогерам чи Telegram-каналам, або дописам у соцмережах. Класична журналістика керується певними правилами й має етичний кодекс, а також регулюється законами, тобто несе відповідальність.

"В сучасному блогінгу поки що немає жодних правил, немає якихось етичних моментів, якими блогер керується, — каже журналістка. — Все залежить суто від цієї людини та її морально-етичних рамок і треба розуміти споживаючи інформацію від блогерів".

Проте пані Олена відзначає, що є багато блогерів, які дійсно відповідально ставляться до своєї роботи, мають корисні та правдиві джерела та допомагають зборами для ЗСУ. Просто всім українцям треба розуміти, що будь-який блогер чи приватний Telegram-канал керується перш за все своїм власним особистим морально-етичним кодексом і якихось методів впливу на цю людину немає.

Раніше голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк назвала Telegram соціальною мережею, яка займає перше місце у світі за поширенням дезінформації. Також представник ГУР МОУ Андрій Юсов пояснював, чому Telegram небезпечний для України.