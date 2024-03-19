Верблюдівник важливіший за інженера ВПК? Яких працівників можуть забронювати від служби в ЗСУ

В уряді вважають, що верблюдівництво, вирощування цукрової тростини, тютюну та цитрусових — це критично важливі види діяльності під час війни. Працівники зазначених сфер підлягають бронюванню нарівні з підприємствами ОПК. Фокус поговорив із народними депутатами й економістами та з'ясував, чи відповідають плани Кабміну воєнному часу.

Related video

Кабінет Міністрів України планує оновити перелік критично важливих для економіки та безпеки країни видів діяльності під час воєнного стану. Повний список опублікував народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Зі змісту документа можна зробити висновок, що уряд усерйоз вважає верблюдівництво, вирощування цукрової тростини, тютюну та цитрусових дуже важливими у воєнний час галузями.

"Це здається не смішним, а абсолютно абсурдним. Розведення верблюдів або виробництво серіалів тепер економічно важливіше за тих, хто забезпечує наш ВВП та здатність вести війну?" — ставить запитання Гончаренко.

До переліку видів діяльності включено полювання та лісівництво. Але є й справді необхідні в будь-який час сфери: вирощування зернових культур, розведення великої рогатої худоби — усе, що пов'язано із сільським господарством і тваринництвом.

До списку входять видання книжок і журналів, радіо та телемовлення, кіноіндустрія та надання різних інформаційних послуг. Зазначимо, що працівникам стратегічно важливих для України галузей діяльності належить бронь від мобілізації.

Новий перелік галузей Гончаренко отримав від своїх джерел, список дійсно перебуває в плані на розгляд, і його збираються схвалити, зазначає він у бесіді з Фокусом.

"Усі наведені приклади всерйоз розглядаються. Компанії, що займаються цими видами діяльності, отримають право бронювати частину співробітників. Це не остаточний варіант, у документ можуть і інші види діяльності внести", — розповідає Гончаренко.

Проте народний депутат від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський каже, що не бачив нових критеріїв. Домовленості з Міністерством оборони та Мінекономіки передбачають заборону публікацій нового порядку бронювання та сфер діяльності.

"Список має бути доступний після того, як ми ухвалимо закон [Веніславський має на увазі розглянутий парламентом законопроєкт про мобілізацію. — Ред.]. Проєкт відповідної постанови [Кабміну] готують, але його навіть не надіслали на міжвідомче узгодження. Тому обговорювати будь-які списки поки немає сенсу", — пояснив він Фокусу.

Чому виноробів і малярів потрібно бронювати від служби в ЗСУ?

Критерії, за якими підприємства, установи й організації відносять до критично важливих для життєдіяльності країни, відображені в постанові Кабміну №76. Бізнесу потрібно відповідати хоча б трьом нижчепереліченим вимогам:

загальна сума всіх платежів, крім митних, до державного та місцевих бюджетів за звітний податковий рік має перевищувати 1,5 мільйона євро;

сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за податковий рік перевищує еквівалент 32 мільйони євро;

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки або задоволення потреб територіальної громади;

немає боргів зі сплати єдиного внеску;

розмір середньої заробітної плати застрахованих працівників за останній календарний квартал має бути на рівні показника четвертого кварталу 2021 року (понад 14 тисяч гривень);

підприємство є резидентом "Дія.City".

За словами голови Центру аналізу та стратегій, експерта Ігоря Чаленка, ідеться про розширення критеріїв бронювання для підприємств приватного сектору. Оборонні підприємства та промисловість отримують бронь без черги.

"Точно оцінити важливість діяльності розвідників верблюдів, виробників винограду й цитрусових у воєнний час — завдання нелегке. Десь в Україні підприємство такого типу може виявитися "громадоутворювальним", єдиним платником податків у територіальній громаді. Я не впевнений, що організація виконає інші критерії", — зауважує експерт.

Розведення верблюдів, вирощування тютюну та цитрусових — явно не критично важливі сфери під час війни. Навіть у мирний час таким бізнесом мало хто займався в Україні, підкреслює голова благодійного фонду "Нова Україна", економіст Андрій Новак.

"Мабуть, хтось вирішив невдало пожартувати з теми бронювання? Виноградарство — зрозуміліше, ніж верблюдівництво, але наскільки воно важливе зараз. Що стосується авіакосмічної сфери, тут можна дискутувати. Супутниковий зв'язок і авіамеханізми важливі для ВПК, фактично це напівоборонні підприємства", — коментує фахівець Фокусу.

Малярські, штукатурні й інші будівельні роботи, наведені в переліку Кабміну, можуть здатися не найважливішими сферами, але постає проблема: хто відновить зруйновані об'єкти інфраструктури та житловий фонд після російських обстрілів, якщо будівельників не забронювати?

"Питання в знаходженні балансу між потребами армії та цивільного життя. Нагадаю, що саме цивільний сектор фінансує армію", — резюмує Новак.

Нагадаємо, у Верховній Раді обговорюють ідею введення броні для українців залежно від їхніх доходів. В Офісі президента пропонували встановити поріг у 35 000 гривень.

Фокус раніше писав, що від служби в ЗСУ можуть забронювати менеджерів, IT-фахівців і працівників у сфері продажів. Працівники цих сфер можуть заробляти понад 35 000 гривень на місяць.