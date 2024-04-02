ЗСУ відбили найбільший танковий наступ РФ під Авдіївкою: у чому успіх тактики?

Один із найбільших танкових наступів за весь час великої війни в Україні відбувся 30 березня. За дефіциту артилерійських боєприпасів українські військові показали, що означає жорстка оборона. Військові аналітики попереджають: росіяни все ж могли прорвати частину позицій, і на цьому напрямку важка ситуація. Фокус з'ясував, чи дійсно історія з розгромом військ РФ настільки оптимістична.

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Російська армія 30 березня провела найбільший танковий наступ за весь час повномасштабної війни в Україні. Сталося це в районі Авдіївки Донецької області. Коли дим від боїв розсіявся, на дорозі на захід від міста залишилася третина з 36 російських танків, пише журнал Forbes.

"Дорогий напад", як вказує видання, був несподіваним. За кілька тижнів до штурму російським полкам і бригадам явно не вистачало техніки після втрат в Авдіївці в середині лютого 2024 року. При спробі окупувати місто, атаки на західну його частину супроводжувалися штурмами піхоти. Ситуація різко змінилася останніми днями — противник знову отримав і застосував бронетехніку.

У прориві брало участь майже 50 одиниць бронетехніки

Крім танків, ЗС РФ використовували для марш-кидка 12 бронемашин зі складу 6-го танкового полку російської армії. Під час бою ЗСУ підбили 12 танків і вісім БМП.

Стандартна оборонна тактика ЗСУ полягає у виявленні групи російських штурмовиків дронамі і удару по ній з артилерії. Ті, хто вижив після прильоту, стають легкою мішенню для FPV-дронів. Цю схему боїв придумали після припинення надсилання Києву американської допомоги, починаючи з жовтня, вказує видання.

Прорив оборонних рубежів ЗСУ: на що ЗС РФ витратили бронетехніку

Перемога 25-ї окремої Січославської повітряно-десантної бригади ЗСУ над настільки великими і добре озброєними силами окупантів свідчить, що, незважаючи на нестачу артилерійських боєприпасів, українці здатні організувати жорстку оборону, вміло комбінуючи атаки мінами, протитанковими ракетами і дронамі, вважають західні аналітики.

"Українські сили втратили більшу частину важких боєприпасів. Багатомісячний дефіцит снарядів спонукав Україну розширити виробництво FPV-дронів. Мережа невеликих майстерень зараз виробляє понад 50 000 дронів на місяць", — пише журнал Forbes.

Опитані Фокусом військові експерти підтверджують факт вдалої зупинки силами ЗСУ спроби танкового прориву ЗС Росії. За оцінками полковника запасу ЗСУ, військового аналітика Сергія Грабського, розгром танкової бригади — це "умовний успіх", адже росіяни прорвали частину позицій ЗСУ і тепер під селом Тоненьке склалася важка ситуація.

"Росіяни заплатили велику ціну, але якщо взяти навіть карту DeepState (ресурс позначає територію села Тоненьке як тимчасово окуповану, — ред.), просування ЗС РФ викликає тривогу", — коментує він Фокусу.

Прогнозований на кінець весни-літа 2024 року наступ ЗС РФ може бути на заході Донецької області

Грабський акцентує увагу на фактичній відсутності позицій ЗСУ за Бердичами. Якщо росіяни підуть вгору по карті, вкрай важко прогнозувати, де їх у підсумку зупинять.

"Оборонні укріплення не побудуєш на кожен кілометр. Рубіж був саме за Авдіївкою, зараз намітився його прорив. Росіянам байдуже на втрати, на Авдіївському напрямку вони витрачають ресурси на розв'язання поставленого завдання: здобути максимальні переваги на тактичному рівні та створити умови для подальшого наступу", — додає експерт.

Масштабні атаки території України для РФ поки що неможливі, але витрати ресурсів на основних напрямках — цілком. Втрата в одній битві танкового батальйону — дороге задоволення, але загарбників це не зупинить.

Унікальний випадок з початку 2024 року — ЗС РФ зазнали сильних втрат

Вдалий захист від танкових атак, особливо в районі Авдіївки, де ЗСУ вимушено відійшли на нові оборонні позиції, доводить здатність українських військових відбивати майбутні масштабні атаки, зокрема й очікуваний напад Росії влітку 2024 року, вказують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Готовність російського військового командування направити в атаку під Авдіївкою батальйон танків вказує на пріоритет цієї ділянки для Москви. Прогнозована на кінець весни-літа 2024 року наступальна операція зосередиться на заході Донецької області, вважають фахівці.

Втрати близько 50 одиниць техніки та живої сили за відсутності значного результату — це явна невдача загарбників. З іншого боку, артилерія ЗСУ не могла працювати в повному обсязі, що вкотре нагадало про дефіцит снарядів, пояснює Фокусу координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

Ситуацію на Авдіївському напрямку багато в чому полегшує те, що ЗС РФ розтратили потенціал під час штурму Авдіївки. Настільки масштабні атаки РФ із застосуванням механізованої компоненти — далеко не масове явище. Це дійсно унікальний випадок із початку 2024 року, вважає Коваленко.

"Загарбники не мають наміру зупинятися. Перед ними стоїть завдання зі створення півкола — буфера безпеки навколо Авдіївки. Мається на увазі захоплення Бердичів, Степового, Орлівки, Тоненького і Північного. Поки півколо не замкнуть, штурми будуть постійно", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 1 квітня назвав Харків "фатальним містом" для росіян. Харківський мер Ігор Терехов заявив про відсутність паніки в місті, в якому залишаються 1,3 мільйона осіб.

Фокус раніше писав, що окупанти не можуть повною мірою скористатися взяттям Авдіївки Донецької області. Екс-командувач Сухопутними силами США в Європі Бен Годжес вважає, що у Росії — значні проблеми з армією.