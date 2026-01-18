Як злочинці "відкрили" Австралію і хто насправді "з'їв Кука": що приховує історія 18 століття

18 січня — дата, коли рішення імперій змінювали життя цілих народів без жодних консультацій із ними. Для Лондона це були рядки в журналах експедицій, для Австралії й Гаваїв — початок колоніальної реальності з каторгою, зламаними системами й міфами, які зручніше було вважати правдою. Фокус згадує, як одна дата 18 століття стала точкою відліку для двох різних, але однаково травматичних історій.

18 січня — день, коли імперії вирішували долю світу, не питаючи тих, хто в ньому жив. Для Британської імперії це була лише дата в журналі експедицій. Для інших — початок життя в новій реальності, з каторгою, міфами та втратою суверенітету.

Фокус згадує дві події 18 століття, які на десятиліття вперед визначили долю Австралії та Тихоокеанського регіону — і пояснює, чому історії про "небезпечних злочинців" і "канібалів" виявилися надто зручними, щоб бути правдою.

Австралія починається з каторги: 18 січня 1788 року

18 січня 1788 року до берегів далекого материка підійшла Перша флотилія — одинадцять кораблів Британської імперії. На їхніх бортах було понад 1 400 людей, з яких приблизно 750 — засуджені. Так Австралія почала свою європейську історію не з декларацій і конституцій, а з кайданів, наглядачів і каторжної дисципліни.

Рішення Лондона було холодно-раціональним. Після втрати американських колоній Британія залишилася без головного "зливного бачка" для своїх тюрем. В’язниці тріщали по швах, рівень злочинності лякав, соціальна напруга зростала. Новий континент здавався ідеальним виходом: далеко, дорого тікати, клімат незрозумілий, вижити складно — саме те, що потрібно імперії.

Але коли кораблі стали на якорі, з'ясувалося: навіть план "позбутися проблеми" потребує щоденної роботи.

Перші дні: голод, хаос і примітивний побут

Перші місяці колонії були близькі до катастрофи. Ґрунти в районі початкової стоянки виявилися непридатними для сільського господарства, запаси продовольства — обмеженими, а клімат — не схожим ні на що, з чим британці стикалися раніше.

Каторжники жили в наметах або примітивних дерев'яних халупах. Води бракувало, їжа була одноманітною: солонина, сухарі, іноді — рис. Цинга, дизентерія й виснаження стали буденністю. За спогадами очевидців, у перші роки колонії виживання часто залежало не від сили, а від випадку.

Каторжники працювали від світанку до заходу сонця. Їх змушували будувати дороги, склади, бараки, вирубувати ліси, тягати каміння, освоювати землю, яка чинила спротив буквально всьому. Робота була важкою й монотонною, покарання — миттєвими: батіг, зменшення пайка, ізоляція.

Втім, імперія швидко зрозуміла: якщо всіх тримати лише на страху, колонія просто не виживе. Так з'явилися перші елементи "мотивації".

Адаптація: від каторги до шансу

Каторжникам почали дозволяти виконувати кваліфіковану роботу — столярам, каменярам, ковалям. Найстаранніші отримували кращі умови, додаткову їжу, а з часом — обмежену свободу пересування. Деякі ставали наглядачами над іншими засудженими — парадокс каторжної ієрархії.

Після завершення строку люди отримували так звані tickets of leave — дозвіл жити й працювати самостійно. Багато хто не повертався до Британії: грошей не було, минуле чекало знову на маргінесі. Австралія, якою б жорсткою вона не була, давала шанс почати з чистого аркуша.

Саме так колишні каторжники ставали фермерами, ремісниками, дрібними торговцями. Не з ідеалів — з необхідності. Але історія Австралії швидко обросла легендами — простими, грубими й дуже вигідними для метрополії.

Каторжники, які не мали бути "монстрами"

І тут з'являється перший міф, який десятиліттями зручно повторювали: мовляв, Австралію заснували небезпечні злочинці. Насправді більшість із них були жертвами жорсткої британської юстиції. За крадіжку хліба, тканини або дрібних інструментів люди отримували 7–14 років заслання. Не тюрма — фактично вигнання з життя.

Парадоксально, але саме ці люди стали основою майбутнього суспільства. Після відбуття строку багато хто залишався на материку — повертатися було нікуди. Так формувався соціальний каркас країни, яку пізніше називатимуть "історією успіху".

Іронія в тому, що держава, яка сьогодні входить до списку найстабільніших демократій світу, починалася як соціальний експеримент із мінімальними шансами на виживання.

Але каторга була лише половиною історії. Інша — значно незручніша — стосувалася тих, кого імперія воліла не помічати взагалі.

"Порожня земля", якої не існувало

Ще один зручний міф — Австралія нібито була terra nullius, "нічиєю землею". Юридично це виглядало переконливо, але на практиці було лише зручним прикриттям для ігнорування очевидного. Континент був домом для сотень аборигенних народів, із власними мовами, духовними практиками та системами управління.

Однак для імперії це не мало значення. Terra nullius стала інструментом, який дав змогу ігнорувати корінне населення. Наслідки не забарилися: насильство, витіснення із земель, депортації та епідемії, до яких аборигени не мали імунітету. Історики зазначають, що вже в перші десятиліття британської присутності чисельність корінного населення в прибережних регіонах скоротилася в рази.

Сьогодні Австралія — одна з найуспішніших демократій світу. Але її точка відліку — це не романтична історія освоєння, а суворий імперський експеримент, наслідки якого й досі визначають суспільні дискусії та політику пам'яті.

Terra nullius стала не юридичним терміном, а виправданням — універсальним і надзвичайно ефективним.

Відкриття Гаваїв і легенда про "з'їденого Кука": 18 січня 1778 року

За десять років до австралійських подій, 18 січня 1778 року, британський мореплавець Джеймс Кук зафіксував на європейських мапах архіпелаг, який назвав Сандвічевими островами — на честь впливового лорда Сандвіча.

Для Європи це була чергова біла пляма, зафарбована чорнилом. Для місцевих мешканців — перший контакт із силою, яка дуже швидко змінить їхній світ.

Архіпелаг, відомий нині як Гаваї, аж ніяк не був "диким". Тут існувала чітка соціальна ієрархія, система вождів (aliʻi), сувора релігійна структура (kapu), закони, табу й ритуали, які регулювали повсякденне життя.

Гавайці будували іригаційні системи, займалися землеробством і рибальством, вели міжострівну політику і війни. Це було складне суспільство зі своїм балансом влади — не ідилія, але й не "порожній рай", яким його швидко почали зображати в європейських описах.

Перший контакт Кука з гавайцями відбувся в особливий момент — під час релігійного циклу, пов'язаного з богом Лоно. Прибуття великих кораблів із білими вітрилами дивним чином наклалося на місцеві уявлення та ритуали.

Звідси й народився міф, що Кука вважали богом. Насправді йшлося радше про символічне прочитання події, а не сліпе поклоніння. Гавайці намагалися вписати незрозумілих прибульців у власну систему світорозуміння — так само як європейці намагалися вписати острови у свою карту імперії.

Але символи працюють доти, доки реальність їм не суперечить.

Під час наступного візиту Кука у 1779 році ситуація змінилася. Європейці поводилися дедалі жорсткіше: вимагали провізію, втручалися в місцеві конфлікти, демонстрували зброю. Кульмінацією стала спроба британців узяти місцевого вождя в заручники після зникнення човна — стандартна для імперії практика силового тиску.

Для гавайського суспільства це було не просто конфліктом, а порушенням сакрального порядку. Сутичка закінчилася загибеллю Кука.

"Канібали, які з'їли мореплавця"

Смерть мореплавця виявилася надто зручною для легенд — і надто складною для правди.

Найживучіший міф — що гавайці з'їли Джеймса Кука. Насправді у 1779 році він загинув під час конфлікту після спроби британців узяти місцевого вождя в заручники. Для імперії це була звична тактика тиску. Для гавайського суспільства — неприпустима образа.

Тіло Кука було ритуально розчленоване, але не з метою канібалізму. Такі практики відповідали місцевим поховальним традиціям щодо людей високого статусу. Частину останків згодом повернули британцям, які поховали їх у морі. Але легенда про "з'їденого Кука" виявилася значно зручнішою для колоніального наративу.

Бог, який перестав бути богом

Ще одна популярна історія — нібито Кука вважали богом. Сучасні історики пояснюють це інакше: перші контакти збіглися з релігійним фестивалем, що створило символічний ефект. Але це було радше культурне непорозуміння, ніж безумовне поклоніння. Коли поведінка європейців перестала відповідати очікуванням, "божественний ореол" швидко зник.

Відкриття Кука запустило процеси, які зрештою призвели до втрати незалежності Гаваїв і їхньої анексії США наприкінці XIX століття.

18 січня нагадує: імперії рідко приходять із порожніми руками — зазвичай із міфами.

Міфами, які виправдовують насильство, стирають відповідальність і дозволяють називати завоювання "прогресом".

І саме тому ця дата — не лише про минуле. Вона про те, як історії, вигадані століття тому, досі впливають на політику, ідентичність і пам’ять у XXI столітті.