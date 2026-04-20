Іран замість Москви: як Гітлер намагався дістатися до Близького Сходу і чому план провалився

Іран під час Другої світової війни відігравав значно більшу роль, ніж здається на перший погляд — саме тут сходилися ключові маршрути постачання і ресурси, без яких війна була б неможливою. Не дивно, що Гітлер розглядав цей напрямок як стратегічну ціль. Фокус розповідає, як він намагався дістатися до Ірану і чому цього так і не сталося.

У цей день, 20 квітня 1889 року народився Адольф Гітлер — людина, ім'я якої стало синонімом диктатури, війни та мільйонів жертв. Його політичні амбіції змінили карту Європи, а розв'язана ним Друга світова війна охопила майже весь світ. Однак за межами звичних історій про Берлін, Париж чи Сталінград залишаються менш очевидні, але не менш важливі напрямки його стратегічних планів.

Одним із таких був Близький Схід і передусім Іран. Для нацистської Німеччини це була не просто ще одна територія на карті, а ключ до ресурсів, без яких Третій рейх не міг виграти війну. Йшлося про нафту, логістику і контроль над критично важливими маршрутами постачання. Саме тому Гітлер розглядав просування на південь — через Кавказ до Ірану — як частину великої гри за енергоресурси.

Втім, цей план так і не був реалізований. Союзники встигли випередити Німеччину, взявши Іран під контроль ще у 1941 році, щоб захистити нафтові родовища і стратегічний маршрут постачання до СРСР — так званий Перський коридор.

Фокус розповідає, як Гітлер намагався дійти до Ірану, чому ця стратегія виглядала логічною і що саме зірвало один із найамбіційніших, але нереалізованих планів Третього рейху.

Нафта важливіша за території: чому Іран був стратегічною ціллю Гітлера

У Другій світовій війні контроль над територіями часто був лише засобом. Справжньою метою були ресурси — передусім нафта. Саме її гостро не вистачало Третьому рейху, і саме вона визначала напрямки наступу німецької армії. У цьому контексті Іран виглядав не периферією, а ключовою точкою на карті війни.

Ще до початку активних бойових дій на сході Близький Схід уже був одним із головних енергетичних центрів світу. Іранські родовища, зокрема в районі Абадана, перебували під контролем британської Anglo-Iranian Oil Company і забезпечували паливом значну частину британської військової машини. Як зазначають історики, контроль над нафтовими ресурсами був критично важливим фактором у глобальній стратегії воюючих сторін.

Для Гітлера це означало одразу кілька стратегічних переваг. По-перше, захоплення або навіть дестабілізація Ірану могла вдарити по Британській імперії, яка залежала від постачання пального. По-друге, це відкривало шлях до ресурсів, які могли частково вирішити проблему паливного дефіциту Німеччини.

Не менш важливим був і логістичний фактор. Через територію Ірану проходив так званий Перський коридор — один із ключових маршрутів постачання союзницької допомоги до СРСР. Саме цим шляхом ішли техніка, боєприпаси та продовольство в межах програми ленд-лізу. За даними історичних досліджень, через Іран було доставлено мільйони тонн вантажів.

Контроль над цим маршрутом означав би для Німеччини можливість не лише посилити власні позиції, а й серйозно послабити Радянський Союз, який залежав від зовнішніх поставок у критичний період війни.

Таким чином, Іран у планах Гітлера був не просто географічною ціллю. Це була частина більшої стратегії — війни за ресурси, в якій нафта і логістика мали не менше значення, ніж танки й армії.

Через Баку до Тегерана: як виглядав план Гітлера

Попри інтерес до Ірану, Німеччина не могла просто "дійти" до нього напряму. Географія диктувала свої правила: шлях на південь лежав через Кавказ — регіон, який одночасно був і воротами до Близького Сходу, і одним із головних нафтових центрів СРСР.

Саме тому влітку 1942 року німецьке командування розпочало масштабний наступ на південному напрямку в межах операції Case Blue. Її частиною стала операція "Едельвейс" — спроба прорватися до кавказьких нафтових родовищ. Як зазначається у дослідженнях кампанії, головною метою було захоплення Баку — міста, яке забезпечувало левову частку радянської нафти.

У разі успіху німецька армія отримувала не лише ресурсну базу, а й стратегічний плацдарм для подальшого руху на південь. Логіка була простою: спочатку Кавказ далі Каспій, Іран та Близький Схід.

Цей напрямок відкривав перед Гітлером одразу кілька можливостей. З одного боку — вихід до Ірану та потенційний контроль над нафтовими потоками регіону. З іншого — можливість загрожувати британським позиціям в Іраку та далі просуватися в бік Перської затоки.

Однак цей план вимагав швидкої й безперервної перемоги на всіх етапах. Будь-яка затримка означала зрив всієї стратегії. І саме це сталося вже на першому етапі.

Попри початкові успіхи, німецькі війська зіткнулися з серйозними проблемами: складною гірською місцевістю, розтягнутими комунікаціями та нестачею ресурсів. У підсумку вони так і не змогли захопити ключові нафтові центри. Як підкреслюють історики, провал наступу на Кавказі став одним із переломних моментів кампанії 1942 року.

Без контролю над Кавказом шлях до Ірану залишався закритим. І саме тут амбітний план Гітлера почав руйнуватися ще до того, як він зміг вийти за межі Радянського Союзу.

Гітлер запізнився: як Британія і СРСР забрали Іран першими

Поки Гітлер лише планував прорив до Ірану через Кавказ, союзники діяли на випередження. Уже в серпні 1941 року Велика Британія та СРСР провели спільну військову операцію — англо-радянське вторгнення в Іран — фактично взявши країну під свій контроль.

Офіційна причина звучала як необхідність убезпечити регіон від німецького впливу. У Тегерані справді працювали німецькі інженери, дипломати й радники, а сам шах намагався балансувати між великими державами. Однак реальні мотиви були значно прагматичнішими: союзники прагнули гарантувати контроль над нафтою і стратегічними маршрутами постачання.

Операція пройшла швидко. Уже за кілька тижнів іранська армія була розгромлена, а Реза Шах Пехлеві змушений зректися престолу. Його місце зайняв син, більш лояльний до союзників. Фактично Іран перетворився на контрольовану територію, яка виконувала ключову роль у воєнній логістиці.

Саме після цього запрацював на повну потужність Перський коридор — маршрут, який став життєво важливим для СРСР. Через нього транспортувалися танки, літаки, вантажівки та інші ресурси в межах програми ленд-лізу. За оцінками істориків, через Іран пройшла значна частина всієї допомоги союзників.

Цей крок союзників фактично закрив для Німеччини можливість впливати на ситуацію в Ірані ще до того, як вона змогла наблизитися до його кордонів. Навіть якби операція на Кавказі розвивалася успішніше, німецькі війська все одно зіткнулися б не з нейтральною державою, а з територією, яку вже контролювали британські та радянські сили.

Таким чином, Іран перестав бути потенційною здобиччю і став укріпленим тилом союзників і це стало одним із ключових факторів, що зірвали південну стратегію Гітлера.

Сталінград, гори й нестача пального: що остаточно зламало план Гітлера

Навіть без втручання союзників у Ірані, план Гітлера залишався вкрай ризикованим. Він будувався на припущенні, що німецька армія зможе швидко захопити Кавказ, встановити контроль над нафтовими родовищами й без затримок просунутися далі на південь. Але реальність виявилася зовсім іншою.

Найбільшим ударом стала Сталінградська битва — одна з найкривавіших і вирішальних битв Другої світової війни. Саме вона зірвала німецький наступ на півдні та змусила Вермахт перейти від наступу до оборони. Як зазначають історики, поразка під Сталінградом фактично поховала плани Німеччини щодо контролю над ресурсами Кавказу.

Паралельно давалася взнаки й логістика. Просування через Кавказ означало тисячі кілометрів постачання через складну гірську місцевість, нестачу доріг і постійні удари з боку радянських військ. Німецька армія, яка вже відчувала дефіцит пального, опинилася в ситуації, коли ресурси, заради яких велася операція, були недосяжними.

До цього додався ще один фактор — Іран, який до того часу вже перебував під контролем союзників. Це означало, що навіть у разі часткового успіху на Кавказі Німеччина не могла розраховувати на швидкий прорив далі на південь.

У підсумку стратегія, яка виглядала логічною на папері — захопити нафту, послабити СРСР і вдарити по Британії — розсипалася під тиском реальності. Німеччина не змогла отримати доступ до ресурсів, яких критично потребувала, і поступово втратила ініціативу у війні.

Іран у планах Гітлера так і залишився точкою на карті, до якої він не дійшов. Але сама ідея прориву до Близького Сходу показує, що Друга світова війна була не лише боротьбою армій, а й війною за ресурси — передусім за нафту.

Гітлер програв не тільки на полі бою. Він програв перегони за енергоресурси, без яких неможливо було виграти війну. І в цій гонці Іран став одним із ключових вузлів — тим, який нацистська Німеччина втратила ще до того, як змогла до нього дістатися.