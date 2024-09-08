Вересневе місячне затемнення 2024: коли настане і чого очікувати

Уже скоро відбудеться вересневе місячне затемнення, яке відкриє неясний двотижневий коридор затемнень.

Related video

Уже 18 вересня відбудеться приватне місячне затемнення. Це буде друге місячне затемнення цього року і його зможуть побачити жителі більшої частини Землі. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли відбудеться подія і що можна і не можна робити 18 вересня.

Що таке місячне затемнення?

Місячне затемнення — це особлива подія, яка відбувається, коли Земля перебуває між Сонцем і Місяцем, блокуючи сонячне світло і відкидаючи тінь на Місяць. Астрологічно, затемнення розглядаються як потужні моменти, що символізують кульмінації, завершення і трансформації. Місячне затемнення пов'язане з емоційними змінами, розривами й усвідомленням чогось прихованого.

Коли відбудеться вересневе місячне затемнення 2024 року?

Місячне відбудеться 18 вересня 2024 року, у середу. Розпочнеться воно 03:41 за Києвом, свого піку досягне о 05:44, а закінчиться о 07:47 за київським часом.

Загалом місячне затемнення у вересні 2024 року триватиме 4 години і 6 хвилин загалом, а приватне затемнення, коли супутник перебуватиме в повній тіні Землі, — 1 годину і 3 хвилини.

Що можна і що не можна робити в місячне затемнення 18 вересня?

Що можна робити:

Переосмислення: Місячне затемнення — час для внутрішнього аналізу й усвідомлення того, що потребує завершення. Це хороший момент для переоцінки свого життя, відпуску старих звичок і непотрібних емоцій. Завершення проєктів: якщо є щось, що потребує завершення, це вдалий час, щоб підбити підсумок і закрити справи. Відпускати ситуацію: чудовий момент для звільнення від минулого — чи то стосунки, образи, чи то емоційні прив'язаності. Практика усвідомленості: медитації, йога та інші практики, спрямовані на духовне зростання і внутрішню рівновагу, можуть посилити усвідомленість та інтуїцію.

Чого не варто робити:

Починати нові справи: Місячне затемнення — це час завершень, а не починань. Нові проєкти, стосунки або великі життєві рішення краще відкласти до стабілізації енергії. Конфліктувати: енергія затемнення може бути напруженою, викликаючи різкі емоційні сплески. Не варто вступати в конфлікти або робити необдумані висновки, оскільки вони можуть призвести до незворотних наслідків. Ризикувати: період затемнення нестабільний, тому рекомендується уникати будь-яких ризикових дій, чи то фінансові вкладення, чи то серйозні переговори, чи то екстремальні рішення. Занадто багато планувати: цей момент краще присвятити внутрішній роботі, ніж зовнішньому плануванню майбутнього, оскільки затемнення можуть несподівано змінювати обставини.

Також Фокус писав про знаки Зодіаку, у яких зміниться життя восени 2024 року