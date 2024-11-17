Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 18 по 24 листопада 2024 року

Ваше серце потребує тепла, і зірки радять відкрити його для кохання. Сімейні узи зміцніють, а романтичні стосунки набудуть нових відтінків ніжності цього тижня.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що тиждень із 18 до 24 листопада принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті.

Овен

Ваша пристрасть розгорається, і хтось може несподівано відповісти взаємністю. Але пам'ятайте: гра закоханості вимагає терпіння і трішки м'якості.

Телець

Романтичний зв'язок стане міцнішим, якщо розділите одне з одним маленькі таємниці. У коханні найважливіше зараз — бути щирим, але не надто серйозним.

Близнюки

Цей тиждень принесе сміливі зізнання і несподівані компліменти. Дайте почуттям більше свободи, адже флірт може розпалити щось по-справжньому значуще.

Рак

Ваше серце потребує тепла, і зірки радять відкрити його для кохання. Сімейні узи зміцніють, а романтичні стосунки набудуть нових відтінків ніжності.

Лев

Час яскравих проявів кохання. Що сміливіше будете висловлювати почуття, то міцнішим стане зв'язок. Тільки не забувайте, що слухати партнера — це теж мистецтво.

Діва

Настав час освіжити стосунки, додавши нотку романтики. Жести турботи викличуть відповідні почуття. Самотні Діви можуть зустріти кохання там, де не чекали.

Терези

Нові знайомства принесуть натхнення, але важливо залишатися собою. У тривалих стосунках додайте легкості, щоб почуття знову заблищали.

Скорпіон

Глибина емоцій цього тижня може вас здивувати. Старі почуття спливуть, вимагаючи уваги. Дайте серцю час, щоб розібратися, чого воно хоче.

Стрілець

На вас чекають яскраві побачення і несподівані повороти в любовному житті. Довіра до партнера або себе стане ключем до нового витка у стосунках.

Козеріг

У коханні можливі важливі рішення, які зблизять вас із партнером. Головне — бути чесним із собою. На самотніх Козерогів чекає інтригуюче знайомство.

Водолій

Захопливі пригоди кохання стануть темою тижня. Ваша чарівність підкорить багатьох, але для серйозних почуттів знадобиться більше часу і чесності.

Риби

Романтика наповнює кожен ваш день. Ваші слова і вчинки здатні творити чудеса у стосунках, якщо вкладете душу. Зірки шепочуть про сюрпризи.

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