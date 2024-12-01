Щасливчики тижня: три знаки Зодіаку, яким пощастить із 2 по 8 грудня 2024 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким цього тижня пощастить у різних сферах життя. Вони знаходитимуть спільну мову з новими людьми, а також можуть отримати підвищення на роботі.

Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить у період із 2 до 8 грудня 2024 року.

Телець

Цього тижня зірки обіцяють вам успіх у кар'єрі. Ви проявите себе як справжній лідер, і ваші ідеї отримають визнання. Можливі важливі пропозиції або просування по службі. Довіряйте своїм рішенням — інтуїція не підведе.

Рак

Тиждень принесе гармонію в особистому житті. Якщо ви в пошуку, є шанс на доленосне знайомство. Для тих, хто вже у стосунках, настає час глибокого взаєморозуміння. Зірки також благоволять домашнім справам: ви легко впораєтеся з довгоочікуваними змінами.

Скорпіон

Вам посміхнеться фінансова удача. Можливі несподівані надходження грошей або вигідні угоди. Також цей тиждень стане часом особистих перемог: ви з легкістю завершите те, що довго відкладали, і відчуєте прилив впевненості.

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