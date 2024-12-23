Стиль життя
На Землі вирує магнітна буря: що зараз не можна робити
Наталія Гулій
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22 грудня через спалах на Сонці почалася потужна триденна магнітна буря, яка досягла жовтого рівня небезпеки. Вона може бути небезпечною для метеозалежних людей.
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Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій. 22 грудня через спалах на Сонці почалася потужна триденна магнітна буря, яка триватиме до 24 грудня — вона вже досягла жовтого рівня небезпеки. Вона може бути небезпечною для метеозалежних людей.
Що потрібно робити в період магнітної бурі:
- Слідкуйте за своїм самопочуттям: приділяйте більше уваги сигналам організму. Виміряйте артеріальний тиск і пульс, якщо у вас є схильність до стрибків тиску.
- Пийте більше води: зволоження допомагає організму краще справлятися з підвищеним навантаженням. Віддавайте перевагу чистій воді, трав'яним чаям і напоям без кофеїну.
- Обмежте фізичну активність: постарайтеся не перевантажувати організм інтенсивними тренуваннями або фізичною працею, щоб уникнути зайвого стресу для серця і судин.
- Слідкуйте за харчуванням: їжте легку їжу, багату на вітаміни та мінерали. Овочі, фрукти, зелень допоможуть підтримати імунітет і знизити навантаження на організм.
- Дотримуйтеся режиму сну: гарний нічний відпочинок допоможе відновити сили і знизити рівень стресу. Лягайте спати в один і той самий час і намагайтеся спати не менше 7-8 годин.
- Використовуйте заспокійливі засоби: настої з трав, як-от валеріана, собача кропива або м'ята, можуть допомогти зняти нервову напругу і заспокоїти серце.
Чого не можна робити в період магнітної бурі:
- Не зловживайте кавою та алкоголем: кофеїн і алкоголь можуть погіршити стан, спричиняючи стрибки тиску і зневоднення.
- Не ігноруйте симптоми: головний біль, слабкість або серцебиття — не привід "терпіти". Зверніться до лікаря в разі погіршення самопочуття.
- Не приймайте судинозвужувальні препарати без консультації: деякі ліки можуть посилити симптоми метеозалежності, особливо якщо їх приймають без призначення фахівця.
- Не проводьте багато часу на сонці: перегрів може посилити негативний вплив магнітної бурі на організм. Залишайтеся в тіні або в приміщенні, якщо почуваєтеся погано.
- Не перенапружуйтеся розумово: розумова активність теж може стати причиною стомлення. Постарайтеся скоротити робочі завдання або відкласти вирішення складних питань на інший день.
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