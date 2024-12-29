Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2025 рік

Багатьом знакам Зодіаку цей рік принесе несподівані знайомства, можливість зцілити старі рани, романтику, ревнощі та щирі зізнання.

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Астролог Анжела Перл розповіла, що 2025 рік принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті.

Овен

На вас чекає буря пристрастей! Рік принесе несподівані знайомства, але важливо розрізняти щирість і швидкоплинні захоплення. Уже в липні ви відчуєте, що знайшли того, хто "ваша людина".

Телець

Стабільність стане вашим ключовим словом. У довгих стосунках усе буде спокійно, а самотні Тельці зустрінуть свою половинку там, де зовсім не очікували. Відкривайтеся новому!

Близнюки

Рік змін у коханні: якщо ви у стосунках, то вони вийдуть на новий рівень. Самотніх Близнюків чекають доленосні знайомства, особливо в травні. Головне — будьте чесними із собою.

Рак

Ваше серце буде на першому місці. Рік подарує можливість зцілити старі рани. Влітку нове кохання наповнить вас радістю, якщо ви дозволите собі відпустити минуле.

Лев

Пристрасть та емоції захоплять вас із головою! У стосунках буде все: романтика, ревнощі та щирі зізнання. Самотні Леви зустрінуть кохання на заході в колі друзів.

Діва

Кохання будуватиметься на довірі. Ви навчитеся говорити про свої почуття й отримаєте взаємність. Зірки радять не зациклюватися на дрібницях і цінувати справжні емоції.

Терези

Цей рік — про любов до себе. Лише знайшовши внутрішню гармонію, ви зможете створити щасливі стосунки. Осінь принесе важливі знайомства, які змінять ваше життя.

Скорпіон

Кохання буде випробуванням. Стосунки перевіряться на міцність, але до кінця року все налагодиться. Самотнім Скорпіонам зірки обіцяють яскраві, але непрості романтичні історії.

Стрілець

Свобода залишиться важливою, але зірки подарують вам людину, з якою захочеться будувати майбутнє. У подорожах чекають особливі знайомства. Слухайте своє серце!

Козеріг

Стабільність чи пристрасть? Рік вимагатиме вибору. Тим, хто у стосунках, доведеться працювати над зближенням, а самотнім Козерогам зірки обіцяють доленосну зустріч наприкінці року.

Водолій

Кохання прийде несподівано. Влітку романтичні почуття спалахнуть, як іскра. Будьте готові йти на компроміси і не бійтеся проявляти ніжність, навіть якщо це незвично.

Риби

Ваші мрії про кохання стануть реальністю. Стосунки набудуть глибини, особливо навесні. Самотні Риби зустрінуть людину, з якою забудуть про час. Головне — не квапте події.

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