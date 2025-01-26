Календар краси на лютий 2025 року: коли робити процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував. У лютому буде багато вдалих дат для догляду за собою.

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Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в лютому 2025 року.

Місячний календар краси на лютий 2025 року:

Стрижка та фарбування волосся: 1-7, 9-11, 13-15, 25-27 лютого

Манікюр і педикюр: 9, 10, 18, 25, 26, 27 січня

Схуднення: з 13 по 27 лютого

Видалення пігментних плям, бородавок: з 13 по 27 лютого

Епіляція та депіляція: 1-7, 9-11, 13-15, 25-27 лютого

Хірургічні операції: з 13 по 27 лютого

Лікування зубів: з 13 до 27 лютого

Астрологи підкреслюють, що в період Місяця, що зростає (з 1 до 11 лютого), важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (12 лютого) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.

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