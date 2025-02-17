Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 лютого 2025 року

Не вірте всьому, що чуєте. Хтось може спотворювати інформацію на свою користь, і довірливість сьогодні може зіграти не на вашому боці.

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Астролог Анжела Перл розповіла, що цей день принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Будьте обережні з обіцянками. Сьогодні легко взяти на себе зайве, а потім пошкодувати. Краще відразу позначити межі, ніж потім викручуватися.

Телець

Чудовий день для нових починань. Навіть якщо є сумніви, зробіть перший крок — далі все складеться простіше, ніж ви очікували.

Близнюки

Не витрачайте сили на чужі драми. Хтось може намагатися втягнути вас у свої проблеми, але краще зберігати дистанцію і зосередитися на своїх справах.

Рак

Не вірте всьому, що чуєте. Хтось може спотворювати інформацію на свою користь, і довірливість сьогодні може зіграти не на вашому боці.

Лев

Чудовий день для втілення ідей. Усе, що давно відкладалося, зараз можна реалізувати швидко і легко. Головне — не сумніватися в собі.

Діва

Вдалий день для сміливих рішень. Дійте впевнено — обставини складаються на вашу користь, навіть якщо на перший погляд усе здається складним.

Терези

На вас чекає приємний сюрприз. Можливо, з'явиться шанс виправити ситуацію, яка довго турбувала. Будьте відкриті до змін — вони на краще.

Скорпіон

Не дозволяйте втомі керувати вами. Якщо відчуваєте, що сили закінчуються, краще зробити перепочинок, ніж йти на межі та припускатися помилок.

Стрілець

День принесе натхнення і цікаві ідеї. Будь-яка нестандартна думка може виявитися ключем до нового етапу, головне — записувати і не забувати.

Козеріг

Сьогодні не час для ризиків. Обережність допоможе уникнути неприємних ситуацій, особливо якщо справа стосується фінансів і юридичних питань.

Водолій

Сьогодні важливо тримати емоції під контролем. Навіть невеликий спалах роздратування може зіпсувати стосунки. Краще зробити паузу, ніж сказати зайве.

Риби

На вас чекає зустріч, яка відкриє нові перспективи. Навіть випадкова розмова може призвести до цікавої пропозиції, не бійтеся проявити ініціативу.

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