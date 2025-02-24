Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 24 лютого по 2 березня 2025 року
Чуттєвість зашкалює, але важливо зберігати баланс. Не тисніть на партнера, і тоді стосунки стануть ще глибшими і насиченішими.
Овен
Інтуїція підкаже, кому можна довіряти. Можливі несподівані зізнання, але важливо прислухатися до себе, щоб не сплутати мрії з реальністю.
Телець
Ваша чарівність буде на піку, але будьте щирі. Важливі чесні розмови, щоб уникнути непорозумінь. Можливий несподіваний романтичний жест.
Близнюки
Флірт і легкість принесуть приємні моменти. Нові знайомства обіцяють бути захопливими, а старі зв'язки можуть вийти на новий рівень.
Рак
Ніжність і турбота зміцнять стосунки. Самотні Раки можуть зустріти людину, з якою відчують дивовижне тепло і розуміння.
Лев
Час для глибоких розмов і романтичних жестів. Якщо у стосунках були напружені моменти, зараз чудовий шанс їх згладити.
Діва
Гармонія у стосунках можлива, якщо відпустите сумніви. Довіра зараз найважливіша, а нова зустріч може стати доленосною.
Терези
Пристрасть загострюється, але важливі терпіння і увага до партнера. Самотні Овни можуть зустріти того, хто змусить серце битися частіше.
Скорпіон
Ваш магнетизм привертатиме увагу. Нові знайомства обіцяють бути захопливими, а в парі настає період взаєморозуміння і романтики.
Стрілець
Несподіване зізнання може вас здивувати. Будьте відкриті до нових почуттів, навіть якщо вони з'являються з несподіваного джерела.
Козеріг
Практичність поступається місцем емоціям. Дозвольте собі насолоджуватися романтикою і почуттями, навіть якщо це виходить за звичні рамки.
Водолій
Нові знайомства обіцяють бути незвичайними. У парі важливо освіжити стосунки — сюрприз або спонтанне побачення подарує яскраві емоції.
Риби
Чуттєвість зашкалює, але важливо зберігати баланс. Не тисніть на партнера, і тоді стосунки стануть ще глибшими і насиченішими.
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