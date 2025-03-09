Круті повороти: у кого зі знаків Зодіаку зміниться життя навесні 2025 року

Астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, для яких поточна весна стане періодом змін і нових можливостей.

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Цієї весни п'ять знаків Зодіаку, за словами астролога Марії Кузьменко, зіткнуться з несподіваними поворотами долі, які можуть змінити їхнє життя.

Овен

Весна для Овнів стане часом великих звершень. Енергія Марса допоможе вам злетіти на новий рівень у кар'єрі, а також дасть можливість реалізувати амбітні плани. Головне — діяти сміливо і не боятися змінювати стратегію.

Рак

Ваше життя може кардинально змінитися завдяки несподіваній зустрічі. Це може бути людина, яка відкриє перед вами нові горизонти — у коханні чи в бізнесі. Доля натякає: час виходити із зони комфорту.

Терези

Весна приготувала для вас масштабні зміни в особистому житті. Самотні Терези можуть зустріти свою долю, а в тих, хто вже у стосунках, з'явиться шанс перевести їх на новий рівень. Головне — бути відкритими до почуттів.

Скорпіон

Ви стоїте на порозі важливого вибору, і весна дасть вам шанс кардинально змінити своє життя. Не бійтеся відпускати минуле — попереду нові, більш перспективні можливості. Особисте життя теж не залишиться без сюрпризів.

Стрілець

Юпітер обіцяє вам прорив, особливо у сфері фінансів. Можливі раптові пропозиції про роботу, підвищення зарплати або вдалі інвестиції. Весна стане вашим зоряним часом, якщо ви виявите рішучість.

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