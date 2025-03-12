Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 березня 2025 року

Слідкуйте за своїми словами сьогодні. Навіть випадкове зауваження може бути витлумачено неправильно, а непотрібна суперечка забере занадто багато енергії.

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Астролог Анжела Перл розповіла, що цей день принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Сьогодні не поспішайте відповідати "так" на кожну пропозицію. Деяким речам варто дати час, щоб вони проявили себе з кращого боку.

Телець

На вас чекає день, сповнений приємних дрібниць. Можливо, випадковий комплімент або несподіваний жест уваги зроблять цей день по-справжньому особливим.

Близнюки

Не вірте всьому, що почуєте. Сьогодні хтось може намагатися ввести вас в оману, навіть не усвідомлюючи цього. Довіряйте тільки перевіреним фактам.

Рак

Удача на вашому боці. День підходить для нових починань, переговорів і несподіваних рішень — інтуїція вас не підведе.

Лев

Сьогодні краще не перевантажувати себе справами. Іноді відпочинок — це не лінь, а необхідність, яка допомагає відновити сили і рухатися далі з новими ідеями.

Діва

Вам відкриється нова можливість, і вона виявиться кращою, ніж ви очікували. Головне — не ігнорувати знаки, які сьогодні піднесе вам доля.

Терези

Не бійтеся говорити "ні". Сьогодні важливо зберігати свої кордони і не погоджуватися на те, що суперечить вашим бажанням і планам.

Скорпіон

День обіцяє принести приємні сюрпризи. Можливо, довгоочікувана новина або зустріч із людиною, яку ви давно не бачили, потішать вас.

Стрілець

Не дозволяйте емоціям керувати вами. Сьогодні краще утриматися від імпульсивних рішень, особливо у фінансових та особистих питаннях.

Козеріг

День принесе натхнення. Можливо, ви знайдете незвичайне рішення старого завдання або відчуєте прилив сил для нових звершень.

Водолій

Слідкуйте за своїми словами. Навіть випадкове зауваження може бути витлумачене неправильно, а непотрібна суперечка забере занадто багато енергії.

Риби

На вас чекає заслужена похвала або визнання ваших заслуг. Це гарний день, щоб відчути впевненість у собі і побачити результати своєї роботи.

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