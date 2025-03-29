Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 березня 2025 року

День може принести дрібні розчарування, якщо очікування занадто високі. Краще зосередьтеся на тому, що можете контролювати, і не засмучуйтеся через дрібниці.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 29 березня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

На вас чекає приємна зустріч або новина, яка підніме настрій. День вдалий для спілкування, романтики і зміцнення зв'язків із важливими людьми.

Телець

Ваша креативність сьогодні буде на висоті. Не бійтеся експериментувати і пропонувати сміливі ідеї — вони можуть принести несподівані і приємні результати.

Близнюки

Сьогодні вдалий день для нових починань. Якщо довго відкладали щось важливе, зараз саме час зробити перший крок — підтримка обставин на вашому боці.

Рак

День може принести дрібні розчарування, якщо очікування занадто високі. Краще зосередьтеся на тому, що можете контролювати, і не засмучуйтеся через дрібниці.

Лев

Вам пощастить у переговорах і спілкуванні. Легкість, з якою ви знайдете спільну мову, допоможе в особистих і робочих справах. Не бійтеся проявляти ініціативу.

Діва

Обережність у фінансових питаннях не завадить. Сьогодні є ризик витратити більше, ніж потрібно, або зробити невигідне придбання. Тримайте баланс.

Терези

На вас чекає день яскравих ідей і вдалих рішень. Довіртеся інтуїції — вона приведе вас туди, де ви знайдете потрібні можливості та підтримку.

Скорпіон

Уникайте непотрібних суперечок — сьогодні вони не приведуть до конструктивного результату. Краще спрямуйте енергію на справи, які приносять вам користь.

Стрілець

Чудовий день для подорожей, нових вражень і спонтанних рішень. Якщо давно хотіли спробувати щось нове — сьогодні хороший момент.

Козеріг

Сьогодні не варто покладатися на чужі обіцянки. Будьте уважні до деталей — щось важливе може вислизнути, якщо занадто довіритеся словам інших.

Водолій

Уникайте поспіху — сьогодні кожне рішення вимагає зваженого підходу. Помилка, допущена через неуважність, може створити непотрібні складнощі.

Риби

День потребуватиме терпіння — не все складатиметься так, як хотілося б. Але якщо не піддаватися емоціям, можна уникнути помилок і знайти оптимальний шлях.

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