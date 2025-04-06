Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 7 по 13 квітня 2025 року
Тиждень принесе легкий флірт і шанс на романтику. Поважайте почуття інших і не поспішайте з висновками — кохання потребує часу.
Астролог Анжела Перл розповіла, що тиждень із 7 до 13 квітня принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті.
Овен
Тиждень принесе шанс зміцнити почуття або завести нове знайомство. Проявіть увагу — вона дасть більше, ніж палкі слова.
Телець
Любовні сюрпризи будуть там, де ви їх не чекаєте. У стосунках — час обговорити те, що давно відкладалося. Відкритість зіграє на руку.
Близнюки
Чарівність приверне до вас інтерес. Не обіцяйте більше, ніж готові дати. У парі важливо говорити про почуття прямо, а не між рядків.
Рак
Це буде теплий тиждень для душевної близькості. Самотнім Ракам варто відгукнутися на запрошення. У стосунках чекайте зворушливих моментів.
Лев
Тиждень посилить ваш магнетизм. Але головне — не грайтеся почуттями. У парах важливий баланс: менше гордості, більше підтримки і ніжності.
Діва
Тиждень принесе легкий флірт і шанс на романтику. Поважайте почуття інших і не поспішайте з висновками — кохання потребує часу.
Терези
Глибокі емоції змусять задуматися про майбутнє. Не стримуйте щирі слова. Один крок назустріч — і багато що стане зрозумілим.
Скорпіон
Любовна гармонія буде ближчою, ніж здається. Можливі освідчення і нові зустрічі. Пари відчують, що їх пов'язує щось більше, ніж побут.
Стрілець
Увага до дрібниць принесе радість цього тижня. Самотнім Дівам варто придивитися до знайомих. У парі настав час навести затишок не тільки в домі, а й у душі.
Козеріг
Пристрасть і стабільність можуть іти поруч. Стосунки зміцняться, якщо ви покажете свою вразливість. Самотнім Козерогам — шанс на серйозну зустріч.
Водолій
На вас чекають нестандартні прояви почуттів. Пари надихнуться новими спільними ідеями. Самотні Водолії можуть захопитися несподівано.
Риби
Інтуїція підкаже, кому довіритися. У коханні головне — не вигадувати зайвого. Тиждень обіцяє тиху, але дуже важливу внутрішню близькість.
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