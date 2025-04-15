Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 квітня 2025 року

Порядок навколо допоможе навести лад усередині. Але не перестарайтеся — нав'язливе прагнення все контролювати тільки нашкодить.

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Овен

День дасть відчуття потоку — все складається легко. Головне — не беріться за дві справи одночасно, інакше не доведете до кінця жодну.

Телець

З'явиться потрібне слово, потрібна людина або знак — інтуїція не підведе. Але не будуйте планів на ілюзіях: відрізняйте реальність від бажаного.

Близнюки

Ви здивуєте навіть себе — ідея, сказана між справою, принесе результат. Але не перескакуйте з думки на думку — співрозмовник може не встигнути.

Рак

Вам сьогодні повернеться те, що ви віддали раніше — тепло, допомога, енергія. Але не варто ділитися сокровенним із тим, у кому не впевнені.

Лев

Натхнення приходить звідти, звідки не чекали — прислухайтеся. А ось до компліментів сьогодні варто поставитися з часткою скепсису.

Діва

Порядок навколо допоможе навести лад усередині. Але не перестарайтеся — нав'язливе прагнення все контролювати тільки нашкодить.

Терези

Нестандартний підхід врятує ситуацію — сьогодні ваш креатив буде доречним. Однак не відкидайте чужу думку тільки тому, що вона не ваша.

Скорпіон

Ви сьогодні особливо проникливі — це допоможе в потрібний момент сказати головне. Головне — не переходьте меж у прагненні до чесності.

Стрілець

Можливості заглянуть у ваш день тихо — не пропустіть. Але не витрачайте енергію на боротьбу з тим, що давно пора відпустити.

Козеріг

Те, що ви давно робили "про всяк випадок", почне приносити плоди. Не дозволяйте минулому диктувати, що ви маєте робити далі.

Водолій

Тонке чуття допоможе відчути правильний момент — використовуйте його. Тільки не чекайте, що всі зрозуміють вас із півслова.

Риби

Є шанс почути те, що давно хотілося. Не забудьте: навіть приємні слова можуть бути обгорткою для чужих очікувань, не поспішайте догоджати.

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