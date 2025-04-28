Щасливчики тижня: три знаки Зодіаку, яким пощастить із 28 квітня до 4 травня 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким цього тижня пощастить у різних сферах життя. Тиждень принесе їм приємні сюрпризи, а також успіх у фінансах та особистих справах.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить у період із 28 квітня до 4 травня 2025 року.

Овен

Цей тиждень відкриє перед Овнами нові перспективи в професійній сфері. Ваші таланти і зусилля нарешті будуть помічені, а ідеї отримають підтримку з боку впливових людей. Можливі вигідні пропозиції, зростання авторитету, визнання в колективі. Особливо успішними будуть ті Овни, хто не побоїться взяти на себе ініціативу і показати лідерські якості. Головне — діяти впевнено і не сумніватися у своїх силах: доля благоволить тим, хто вміє проявити себе.

Водолій

Водоліїв очікують хороші новини у фінансових питаннях. Це чудовий час для переговорів, укладення контрактів, пошуку нових джерел доходу. Можливі премії, грошові подарунки або несподівані підробітки, які приємно поповнять бюджет. Особливо сприятливими будуть угоди, пов'язані з нерухомістю або великими покупками. Головне для Водоліїв зараз — довіряти своїй інтуїції у виборі партнерів і уважно ставитися до деталей домовленостей.

Риби

Для Риб тиждень принесе тепло і гармонію в особистому житті. Якщо ви у стосунках, на вас чекає період особливого взаєморозуміння і душевної близькості. Можливі приємні сюрпризи від партнера або важливі розмови, які зміцнять ваш зв'язок. На самотніх Риб чекають цікаві знайомства, які можуть перерости у щось серйозне. Крім того, посилиться творча енергія: це ідеальний час для самовираження, започаткування нових проєктів або пошуку натхнення в мистецтві та природі.

Також Фокус писав фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 28 квітня по 4 травня 2025 року