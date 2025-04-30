Травень для багатьох знаків Зодіаку стане місяцем змін, де можна розкрити свій потенціал через внутрішні трансформації, нові ідеї та несподівані можливості.

Related video

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що останній місяць весни принесе кожному зі знаків Зодіаку. Пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків Зодіаку на травень 2025 року.

Овен

Травень принесе Овнам можливість вийти за межі звичного і випробувати щось нове. Інтуїція буде вашою найкращою подругою, тож довіряйтеся їй в ухваленні важливих рішень.

Телець

Цього місяця перед вами відкриються нові горизонти в особистих стосунках. Ставте цілі, не бійтеся експериментувати і відкритися для нових ідей — це матиме довгострокові результати.

Близнюки

Травень — час для відновлення внутрішнього балансу. Важливі моменти приходитимуть через тишу і спостереження. Дотримуйтеся практичного підходу й уникайте зайвої метушні.

Рак

Цей місяць буде насичений питаннями, які стосуються не тільки вашого особистого життя, а й професійних інтересів. Будьте готові до несподіваних пропозицій, які змінять ваше майбутнє.

Лев

Травень принесе Левам шанс проявити лідерські якості в новій сфері. Дайте собі простір для творчості, не бійтеся ухвалювати рішення, які можуть змінити ваше життя.

Діва

Для Дів травень травень буде часом, коли нові ідеї та бажання можуть стати дороговказною зіркою. Постарайтеся розслабитися і довіритися процесу, щоб не упустити свій шанс на прогрес.

Терези

Травень стане для Терезів місяцем внутрішніх відкриттів. Увага до себе і своїх емоцій відкриє перед вами нові можливості. Тримайтеся відкритими для спілкування та нових партнерств.

Скорпіон

На Скорпіонів очікує період інтенсивної трансформації. Ваші погляди на звичні речі можуть змінитися, що допоможе вам зробити важливий крок у бік особистої свободи і розкриття потенціалу.

Стрілець

Травень подарує Стрільцям шанс поглянути на старі завдання з нового погляду. Будьте гнучкими в рішеннях, особливо якщо йдеться про співпрацю з іншими людьми — це принесе вам успіх.

Козеріг

Травень відкриє перед Козерогами нові можливості для самовираження і творчості. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, він буде вашим найкращим провідником на шляху до нового.

Водолій

Для Водоліїв травень буде часом внутрішнього переосмислення. Ви відчуєте потребу в змінах і нових підходах. Не бійтеся йти на ризик — це може стати початком чогось важливого.

Риби

Цього місяця Рибам належить зробити важливий крок у бік самореалізації. Моменти, коли доведеться виходити із зони комфорту, відбуватимуться, але вони допоможуть вам стати сильнішими.

Також Фокус писав календар магнітних бур на травень 2025: найнебезпечніші дати