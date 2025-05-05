Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 5 по 11 травня 2025 року

Може з'явитися шанс зміцнити стосунки або почати нові. Головне — чесність. Глибина почуттів цього тижня розтопить навіть найхолодніше серце.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, що тиждень із 5 до 11 травня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті.

Овен

Тиждень принесе шанс на пристрасний поворот у коханні. Навіть стара історія може спалахнути по-новому. Не бійтеся робити перший крок — час діє на вас.

Телець

У коханні варто бути уважнішими до дрібниць. Один жест може багато чого сказати. Партнер потребує підтримки — проявіть тепло, і все відгукнеться подвійно.

Близнюки

Несподіване зізнання або дивний збіг змусить серце частіше битися. Не відмахуйтеся від дивних відчуттів — за ними може стояти кохання.

Рак

У стосунках назріває відверта розмова. Не бійтеся показати слабкості — це зблизить. Самотні Раки можуть зустріти рідну душу в несподіваних місцях.

Лев

З'являється шанс зміцнити стосунки або почати нові. Головне — чесність. Ваша глибина почуттів цього тижня може розтопити навіть найхолодніше серце.

Діва

Кохання стане пригодою — яскравою, непередбачуваною. Сміливо йдіть назустріч новому, але не забувайте про почуття тих, хто поруч давно.

Терези

Відкрийтеся і дайте партнеру відчути, що він важливий. Самотнім Терезам варто бути уважнішими до компліментів.

Скорпіон

Ви будете на гребені романтичної хвилі. Ваша енергія притягує серця. У парі можливі зміни — якщо хочете більшого, скажіть прямо, зірки за вас.

Стрілець

Тиждень буде сповнений ніжності й тонких натяків. Ваша чутливість — головний орієнтир. Хтось поруч уже давно хоче бути ближче, просто подивіться уважніше.

Козеріг

Романтичний настрій змінюватиметься сумнівами. Не приймайте рішень зопалу. У коханні не завжди все логічно — довіртеся емоціям.

Водолій

Флірт буде витати в повітрі. Нові знайомства надихають, але не всі щирі. Прислухайтеся до почуттів — інтуїція підкаже, з ким іти далі.

Риби

Вам важливо відпустити контроль і просто відчути любов. Стосунки вимагають легкості. Самотнім Рибам допоможе спілкування без очікувань і планів.

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