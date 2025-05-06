Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 травня 2025 року

День підходить для тихого ривка вперед — того, що давно відкладали. Тільки не перевантажуйте себе обіцянками, навіть внутрішніми.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 6 травня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Сьогодні у вас вийде зробити більше, ніж планували. Але не піддавайтеся роздратуванню — хтось поруч може мимоволі збити вас із темпу.

Телець

День добре підійде для вирішення накопичених завдань. Головне — не загрузнути в деталях, інакше втратите енергію на другорядне.

Близнюки

Можливий цікавий контакт — розмова, яка надихне. Але не поспішайте ділитися особистим, особливо з тими, чиї наміри не зрозумілі.

Рак

Хороший момент для того, щоб сказати те, що відкладали. Але уникайте пасивної образи — вона сьогодні ні до чого не приведе.

Лев

Вас помітять там, де ви проявите себе щиро. Не намагайтеся справити враження — краще просто діяти по суті.

Діва

Сьогодні буде шанс внести порядок у важливу сферу життя. Але не забудьте зробити паузу — постійний контроль стомлює не тільки вас.

Терези

Інтуїція підкаже, де ви можете виграти час або сили. Не погоджуйтеся на компроміс, якщо відчуваєте, що він вам невигідний.

Скорпіон

Легке натхнення підкрадеться раптово — тримайте під рукою блокнот або нотатки. Не ведіться на лестощі — вони сьогодні можуть бути нещирими.

Стрілець

Буде імпульс зробити щось спонтанне — довіртеся йому. Але якщо помічаєте роздратування, зупиніться: реакція може виявитися гострою.

Козеріг

Сьогодні ідеї приходитимуть легко — день для стратегії. Але не будуйте планів на емоціях, особливо якщо хтось вас квапить.

Водолій

День підходить для тихого ривка вперед — того, що давно відкладали. Тільки не перевантажуйте себе обіцянками, навіть внутрішніми.

Риби

Хтось може запропонувати допомогу, не чекаючи нічого натомість — прийміть це. Але не використовуйте чиюсь доброту, щоб вирішувати те, що відклали самі.

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