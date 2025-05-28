Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 травня 2025 року

Відмовитеся від зайвих справ сьогодні — і звільните місце для чогось важливого. Головне — не станете виправдовуватися за вибір на користь себе.

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Овен

Сьогодні ви зумієте стримати себе там, де раніше спалахнули б. Це дасть перевагу. Тільки не переплутайте спокій із байдужістю.

Телець

Відмовитеся від зайвих справ — і звільните місце для чогось важливого. Головне — не станете виправдовуватися за вибір на користь себе.

Близнюки

Вдасться почути те, що раніше пролітало повз. Не поспішайте ділитися висновками — сьогодні буде цінно просто замовкнути вчасно.

Рак

Випадкова зустріч підніме настрій, якщо ви не будете аналізувати кожну деталь. Довіртеся моменту — він чесніший за плани.

Лев

Сьогодні помітять вашу щирість — і це стане вашим плюсом. Але якщо вирішите грати роль, реакція буде зовсім не тією, на яку ви розраховуєте.

Діва

Буде шанс зробити все простіше — і ви ним скористаєтеся. Тільки не ускладнюйте заново зі звички все тримати під контролем.

Терези

Приємна новина знайде вас, якщо ви не станете перевіряти пошту кожні п'ять хвилин. Дозвольте хорошому прийти саме — воно вже близько.

Скорпіон

Сьогодні ви оберете не реакцію, а спостереження — і це багато що змінить. Головне — не намагайтеся тримати все в собі занадто довго.

Стрілець

Змініть обстановку — і відчуєте, як усередині стає легше. Але якщо вирішите взяти з собою старі образи, вони зіпсують навіть найкрасивіше місце.

Козеріг

День підкаже, де ви втомилися більше, ніж визнавали. Якщо не станете це ігнорувати, вже ввечері повернеться потрібний спокій.

Водолій

Надихніться чиєюсь думкою, якщо не станете сперечатися заради суперечки. Іноді найкраще — це просто слухати і не вставляти своє "а я...".

Риби

Зумієте побачити в собі те, що давно не помічали. Головне — не почнете порівнювати це з чужими досягненнями. Сьогодні це буде особливо шкідливо.

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