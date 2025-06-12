Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 червня 2025 року

З'явиться можливість здивувати навіть себе — ви впораєтеся з тим, що здавалося неможливим. Не розпорошуйтеся, інакше задоволення швидко випарується.

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Овен

Ви приймете правильне рішення швидше, ніж очікували. Але якщо вирішите діяти самотужки, ризикуєте втратити підтримку, яка сьогодні поруч.

Телець

Зумієте почути важливе навіть між рядків. Головне — не почнете все аналізувати до останнього слова. Сьогодні краще відчути, ніж зрозуміти.

Близнюки

З'явиться можливість здивувати навіть себе — ви впораєтеся з тим, що здавалося неможливим. Не розпорошуйтеся, інакше задоволення швидко випарується.

Рак

Сьогодні стане легше, якщо визнаєте втому. Не станете все тягнути на собі — і відчуєте, як повертається внутрішня стійкість.

Лев

Ваш ентузіазм виявиться заразливим. Головне — не станете очікувати відгуку негайно. Сьогодні зерно, посіяне вами, дасть ріст пізніше.

Діва

Ви наведете порядок там, де давно хотілося. Не перегніть із контролем — нехай трохи спонтанності залишиться. У ній теж є гармонія.

Терези

Сьогодні зможете відновити рівновагу. Тільки не намагайтеся догодити всім одразу — вибирайте себе, навіть якщо доведеться когось розчарувати.

Скорпіон

Ви закриєте питання, яке давно турбувало. Головне — не почнете знову повертатися думками до старого. Довіра до себе зараз важливіша за аналіз.

Стрілець

Несподівана пропозиція додасть дню сенсу. Але якщо вирішите відмовитися без роздумів — проґавте те, що могло б здивувати вас приємно.

Козеріг

Сьогодні з'явиться вільний час. Не поспішайте зайняти його справами — краще використати його для того, що давно відкладали заради інших.

Водолій

Ви помітите, що не все має йти за планом — і в цьому буде полегшення. Не станете чіплятися за контроль — і день складеться простіше, ніж думали.

Риби

Відчуєте натхнення в найпростіших речах. Тільки не почнете порівнювати цей стан із чужими успіхами — сьогодні важлива особиста тиша.

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