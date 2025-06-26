Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 червня 2025 року

Ви здивуєтеся, як чиєсь мовчання скаже більше, ніж учорашні розмови. Не будете квапити висновки — і почуєте те, що раніше ховалося.

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Овен

Ви дозволите собі не поспішати — і саме в цій неквапливості помітите те, що раніше вислизало. Сьогодні спокій дасть більше, ніж азарт.

Телець

Не станете сьогодні триматися за контроль — і здивуєтеся, як добре все складеться. Іноді дозволити світу діяти — значить вибрати найкраще.

Близнюки

Ви почнете ранок без плану — і це стане початком чогось нового. У несподіваних зустрічах і дивних маршрутах сьогодні заховані відповіді.

Рак

Зробите вибір на користь тиші — і це стане вашою опорою. Не станете пояснювати своє усамітнення — і збережете тонке налаштування дня.

Лев

Ви почуєте важливу правду від людини, від якої не очікували. Вона буде некомфортною, але цінною. Не відвернетеся — і багато чого проясниться.

Діва

Сьогодні ви відчуєте, як повертається увага до деталей. У дрібницях виявите опору. Тільки не почнете все вивіряти — залиште місце життю.

Терези

Вам захочеться легкості — і ви її отримаєте. Але не сплутаєте легкість із поверховістю, і тому день буде не тільки світлим, а й теплим.

Скорпіон

Ви не будете сьогодні в центрі подій — і саме це подарує свободу. Відійдете вбік і зрозумієте, що не всі бої варто приймати на себе.

Стрілець

Ви дозволите собі проявитися голосно — і отримаєте потрібний відгук. Головне — не загубите суть за висловом. Чесність посилить кожне ваше слово.

Козеріг

Сьогодні ви оберете турботу про себе не в теорії, а в дії. Не поставите все на паузу, але розставите пріоритети — і повернеться внутрішній порядок.

Водолій

Ви здивуєтеся, як чиєсь мовчання скаже більше, ніж учорашні розмови. Не будете квапити висновки — і почуєте те, що раніше ховалося.

Риби

Ви відчуєте чиєсь тепло — раптово і без умов. Сьогодні не варто шукати причини, просто приймете це — і день стане м'якшим.

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