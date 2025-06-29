Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 червня 2025 року

Ви здивуєтеся, як легко сьогодні люди підуть вам назустріч. Просто не почнете ускладнювати — і взаємність знайде вас швидше, ніж ви думаєте.

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Овен

Сьогодні ви по-новому подивитеся на стару ситуацію. Не поспішатимете з висновками — і помітите, що в ній усе вже давно зрушилося у ваш бік.

Телець

Ви оберете не діяти — і саме в цьому з'явиться внутрішня сила. Не дозволите поспіху збити вас із ритму, і день складеться гармонійно.

Близнюки

Слово, сказане мимохідь, зачепить вас сильніше, ніж ви покажете. Не сховаєте цю реакцію — і чесна розмова виявиться кроком до близькості.

Рак

Сьогодні ви не станете підлаштовуватися — і день відгукнеться повагою. Іноді спокійне "ні" звучить голосніше, ніж будь-який доказ.

Лев

Ви почуєте свій внутрішній голос, якщо не заглушите його справами. Він підкаже несподіваний шлях, і ви довіритеся йому, не вимагаючи гарантій.

Діва

Не будете прагнути до ідеального — і день почне дихати. Сьогодні ви зрозумієте, що недосконалість не заважає, а робить те, що відбувається, справжнім.

Терези

Ви здивуєтеся, як легко сьогодні люди підуть вам назустріч. Просто не почнете ускладнювати — і взаємність знайде вас швидше, ніж ви думаєте.

Скорпіон

Сьогодні доведеться визнати: ви втомилися. Не станете ігнорувати це — і навіть маленький відпочинок поверне вам ясність і силу, яких так не вистачало.

Стрілець

Ви підете невідомим маршрутом — буквально або внутрішньо. Не станете повертатися назад, і цей вибір відкриє вам нове дихання.

Козеріг

Пом'якшіть слово — і воно подіє сильніше. Сьогодні суворість не спрацює, а ось доброзичливість дасть потрібний результат і зміцнить контакт.

Водолій

Ви відчуєте, що хтось на вашому боці — тихо, без гучних жестів. Не відштовхніть це тепло — і воно підтримає вас більше, ніж поради.

Риби

Сьогодні все складеться, якщо ви не будете чинити опір ходу речей. Не станете пояснювати те, що відбувається — просто дозволите собі бути в потоці.

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