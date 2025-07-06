Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 7 по 13 липня 2025 року

Ви захочете ясності у стосунках і отримаєте її. Розмови про почуття принесуть гармонію. У стосунках імовірний сплеск пристрасті.

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Овен

Флірт і легкість стануть вашими супутниками. Ви привернете увагу і викличете інтерес. У парі з'явиться бажання зробити щось веселе удвох.

Телець

Ви проявите сміливість і запалите в комусь інтерес. У парі додасте пристрасті, а самотні Тельці зможуть познайомитися з людиною, яка вас точно здивує.

Близнюки

Ви відчуєте, як стосунки стають теплішими. Відверта розмова все змінить. Самотнім Близнюкам випаде шанс на знайомство без зайвого шуму.

Рак

Ви відкриєтеся почуттям і відчуєте, що вас розуміють. Партнер відреагує турботою. Самотні Раки отримають знак, що час перестати ховати емоції.

Лев

Ви опинитеся в центрі уваги і з легкістю завоюєте симпатію. У стосунках буде сплеск пристрасті. Самотнім Левам захочеться поекспериментувати з фліртом.

Діва

Ви відчуєте бажання наблизитися до людини, якій довіряєте. У парі стане більше м'якості. Самотні Діви зможуть відкритися комусь новому.

Терези

Ви вирішите діяти спонтанно — це додасть вогню в романтику. Партнер оцінить сюрприз. Самотні Терези зустрінуть цікаву людину випадково.

Скорпіон

Ви дозволите собі бути більш відвертими. Це призведе до зближення. Самотні Скорпіони зможуть глибоко відчути тяжіння до нового знайомства.

Стрілець

Ви захочете ясності у стосунках і отримаєте її. Розмови про почуття принесуть гармонію. Самотнім Стрільцям випаде шанс на красивий і чесний початок.

Козеріг

Ви захочете більше тепла — і отримаєте його. Спокійне зізнання або жест створять відчуття надійності. Самотні Козероги відчують, що готові відкритися.

Водолій

Ви здивуєте партнера щирістю. Тиждень принесе легкість і близькість. Самотнім Водоліям випаде яскрава зустріч, яка зачепить серце.

Риби

Ви станете м'якшими і відвертішими. Партнер відповість вам взаємністю. Самотні Риби зможуть закохатися, якщо дозволять собі відпустити очікування і мріяти вільно.

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