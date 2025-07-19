Три знаки Зодіаку, яким пощастить у коханні в другій половині літа 2025 року

Для трьох знаків Зодіаку друга половина літа стане часом яскравих вражень, емоційної близькості та романтичних рішень.

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У другій половині літа кохання увірветься в життя не всіх, але для трьох знаків Зодіаку воно приготувало особливо яскравий сезон, що запам'ятовується. Будуть зізнання, іскри, пристрасть і навіть початок чогось великого. Астролог Анжела Перл розповіла, хто найближчим часом може зустріти своє кохання.

Терези

У другій половині літа Терези буквально випромінюватимуть особливу чарівність. Їхня харизма посилиться, а інтуїція допоможе розпізнати, хто дійсно вартий уваги. Самотнім представникам знака доля готує тепле і дуже важливе знайомство — можливо, з людиною, яка відразу дасть відчуття надійності та внутрішнього спокою. У стосунках, які вже існують, настане момент, коли можна відверто поговорити, вибудувати довіру на новому рівні і навіть подумати про спільні плани. Це час ніжності, красивих жестів і душевної близькості. Терезам варто слухати серце — воно підкаже вірно.

Лев

Для Львів друга половина літа обіцяє справжній феєрверк почуттів. Вони купатимуться в увазі, отримуватимуть компліменти і зізнання, і з кожним днем відчуватимуть дедалі більшу впевненість у собі. Особливо яскравим може стати серпень: нові знайомства, легкий флірт, випадкові зустрічі, які переростають у щось більше. Леви будуть як магніт — люди до них тягнутимуться, і не просто заради розваги, а зі справжнім інтересом. Для тих, хто в парі, настане час оновлення: сплеск пристрасті, бажання дивувати і бути поруч. Леви можуть відчути, що вони нарешті отримують ту любов, про яку давно мріяли.

Риби

Серпень подарує Рибам особливу атмосферу тепла і прийняття. Вони будуть особливо чутливими до проявів кохання і зможуть розпізнати в комусь близькому людину, з якою хочеться будувати щось серйозне. Самотні Риби можуть несподівано відкрити для себе почуття до людини з оточення — можливо, того, кого раніше сприймали просто як друга. Ті, хто вже у стосунках, відчують поглиблення зв'язку: з'явиться більше душевних розмов, ніжності, бажання бути поруч. Риби нарешті відчують, що їх чують і розуміють. Це час, коли можна не боятися виявляти почуття — їх приймуть із вдячністю.

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