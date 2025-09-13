Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 15 по 21 вересня 2025 року.

Цього тижня захочеться тепла і стабільності. Якщо ви у стосунках — це ідеальний час, щоб зміцнити їх. Самотнім же варто менше чекати і більше діяти — ініціатива буде винагороджена.

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що тиждень із 15 до 21 вересня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті.

Овен

У стосунках з'явиться іскра: несподіваний комплімент або жест партнера нагадає про пристрасть. Самотнім варто частіше бувати там, де можна познайомитися з новими людьми — шанс буде.

Телець

Тиждень для вас стане часом довіри. Якщо поруч є людина, яка викликає сумніви — зараз усе проясниться. Самотнім варто прислухатися до знаків долі: випадкова зустріч не буде випадковою.

Близнюки

Рак

Флірт і легкі розмови будуть у центрі уваги. У парі це пожвавить рутину, а вільним принесе нові знайомства. Але не обіцяйте більше, ніж готові виконати.

Лев

Емоції будуть яскравими і пристрасними. У парі можуть виникнути ревнощі і спалахи, але за ними послідує примирення. Для вільних Левів — тиждень, коли можна зачарувати кого завгодно.

Діва

Зірки радять м'якість. У стосунках важливо слухати більше, ніж говорити. Самотнім Дівам тиждень принесе можливість помітити того, хто давно поруч, але залишався в тіні.

Терези

Тиждень подарує спокій і впевненість у почуттях. Якщо ви у стосунках — саме зараз можна обговорити серйозні плани. Самотні Терези можуть несподівано отримати зізнання в симпатії.

Скорпіон

Пристрасть буде головним двигуном. У парі можливі бурхливі емоції, але саме вони зблизять вас ще сильніше. Самотні Скорпіони можуть привернути до себе дуже яскраву людину.

Стрілець

Для вас цей тиждень — час відкриттів. У парі варто спробувати щось нове разом. Вільні Стрільці можуть зустріти людину з іншого середовища або навіть іншої країни.

Козеріг

Баланс потрібен і в коханні. У стосунках будьте чесними — навіть маленька недомовленість може вирости в проблему. Вільним Козерогам варто спробувати онлайн-знайомства або несподівані способи спілкування.

Водолій

Буде більше романтики та сюрпризів. У парі спробуйте спонтанність — це пожвавить ваші стосунки. Вільним варто бути уважнішими: симпатія проявиться від того, від кого ви найменше чекаєте.

Риби

Тиждень налаштує вас на романтичну хвилю. У парі буде більше ніжності, ніж зазвичай. Самотнім Рибам варто довіритися інтуїції — вона виведе вас на цікаве знайомство.

