Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 жовтня 2025 року

Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 5 жовтня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

День почнеться з несподіваного запитання, яке змусить переглянути плани. У другій половині дня з'явиться ідея, заради якої захочеться діяти.

Телець

Ви відчуєте, що настав час перестати відкладати одну важливу справу. Надвечір з'явиться можливість зробити крок, який давно лякав.

Близнюки

Хтось звернеться до вас за порадою, і розмова обернеться несподіваним одкровенням. Увечері ви зрозумієте, що відповідь знайшли і для себе.

Рак

Лист або повідомлення змінить настрій дня. Після обіду з'явиться привід згадати, навіщо ви почали те, що майже кинули.

Лев

Плани злегка зрушаться, але саме це врятує від помилки. Увечері з'явиться шанс довести собі, що ви вмієте справлятися з несподіванками.

Діва

Ви зможете закрити питання, яке висіло давно і заважало рухатися далі. До вечора з'явиться відчуття впевненості в завтрашньому дні.

Терези

Ситуація, яка здавалася заплутаною, раптом стане кристально ясною. Після обіду надійде новина, яка змінить ставлення до людини.

Скорпіон

День принесе можливість quietly закінчити те, що ви тримали при собі. Увечері з'явиться відчуття, що внутрішні вузли почали розплутуватися.

Стрілець

Сьогодні все складеться трохи інакше, ніж ви припускали, але краще. Невелика випадковість обернеться вдалим шансом. Але будьте обережнішими з грошима і боргами.

Козеріг

Хтось із оточення запропонує вам допомогу — прийміть її, не вагаючись. До вечора з'явиться відчуття, що все нарешті стає на свої місця.

Водолій

Ранок почнеться з несподіваної новини, яка змінить плани. Зате вечір принесе натхнення і відчуття, що світ знову дихає в такт вам.

Риби

На вас чекає спокійний день, але з маленьким сюрпризом від долі. До вечора ви відчуєте, що навіть дрібниці можуть бути початком чогось великого.

