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Вихідні на Різдво та Новий рік: чи будуть українці відпочивати у понеділки

Різдво за новим календарем в Україні, Різдво 2023, Новий рік 2024
Фото: Gary Spears/Pexels | Вихідні на Різдво та Новий рік - що каже закон

Як Різдво, так і перший рік нового року припадають на понеділки. Додаткові вихідні через воєнний стан в Україні не передбачено, проте є нюанс.

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Цього та нового, 2024 року, українці зустрінуть свята в робочі дні. Різдво за новим календарем в Україні святкуватимуть 25 грудня, а Новий рік — 1 січня. Обидва свята припадають на понеділки, які під час війни залишатимуться буднями. Про це свідчить закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Тож, якщо додаткові вихідні в Україні, які мали б бути святковими днями, що передбачено Кодексом законів про працю (КЗпП), скасовано, чи означає це, що громадяни не зможуть відпочити на Різдво та Новий рік?

У приватних компаніях роботодавці можуть надати їх на власний розсуд. У такому випадку у працівників буде вихідний на Різдво 2023.

Так, за опитуванням сайту DOU, багато IT-компаній в Україні залишають святкові вихідні для своїх фахівців. Водночас деякі змінюють підходи. Деякі компанії на свята організовують чотириденний робочий тиждень чи систему оплачуваних day off (вихідних), а дехто переносить святкові вихідні на будь-яку іншу дату.

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Різдво за новим календарем: коли святкуватимуть 2023 року

Православна церква України і УГКЦ перейшли на новий, новоюліанський календар, а тому їхні віряни тепер переважно відзначатимуть релігійні свята на 13 днів раніше. Тобто День Святого Миколая припадає на 6, а Різдво святкуватимемо 25 грудня.

Сідати за стіл на Святий вечір напередодні Різдва українці будуть 24 грудня. Один з найбільш урочистих днів у православній традиції припадає на неділю.

Нагадаємо, що вихідний на Різдво 7 січня скасовано законопроєктом Верховної Ради №9431. Навіть у працівників приватних компаній не буде вихідного на Різдво 7 січня 2024 року, оскільки у вересні церква перейшла на новий церковний календар.

Чи будуть українці святкувати Новий рік та Різдво

За даними опитування КМІС, у 2023 році більшість населення України (близько 70%) святкує Великдень та Різдво Христове як найбільш популярні свята.

Новий рік, який урочисто відзначають у всьому світі і який усі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим та Великоднем, зараз лише на п'ятому місці (52%).

Чому Різдво святкують три дні? Традиційно Різдвяний період починається від Святого вечора (24 грудня) та закінчується другим днем Різдва (26 грудня). Однак Свята все ще тривають і завершуються з Водохрещем (6 січня).

Нагадаємо, Фокус у своєму новому матеріалі "Небезпечне для гаманця Різдво. Як уникнути зайвих витрат під час зимових свят" писав, скільки і чому українці витрачають грошей на свята. Цікаво, що за словами психологині, половина українського середнього класу — це імітатори, які, купуючи речі, що їм не по кишені, просто повторюють спосіб життя середнього класу.