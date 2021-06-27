Яскравіше сонця. Як вибрати сонцезахисні окуляри

У виробництві сонцезахисних окулярів відбуваються ті ж процеси, що і в інших споживчих індустріях: собівартість здешевлюється, а якість виробів поліпшується завдяки новим матеріалам і технологіям. Фокус розповідає, як вибрати сонцезахисні окуляри

"У 1980-1990-і виробництво однієї пари окулярів коштувало $20, тепер знизилося до $4-8. А за $15 можна зробити окуляри за рівнем якості не гірше, ніж у Prada", — говорить Дін Батлер, колишній директор американської компанії LensCrafters, що спеціалізується на виготовленні окулярів.

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[ + – ] Елтону Джону окуляри допомогли стати впевненішим у собі

"За екстравагантними окулярами я намагався заховати неймовірну сором'язливість", — зізнавався Елтон Джон, британський співак.

Ціновий діапазон сонцезахисних окулярів вкрай широкий — від 100 грн на вуличних розкладках до $800 в брендових бутіках. Як зазначають експерти, і дешеві, і дорогі окуляри приблизно однакові за матеріалами і технологіями виготовлення, але на дизайнерські окуляри ціну підвищують у тисячу разів. Справа в тому, що на світовому ринку сонцезахисних окулярів працює монополіст, який і диктує ціни. Це італійська компанія Luxottica, яка купила за 50 років роботи багато брендів окуляр, а також працює з люксовими фірмами за контрактом. У підсумку, саме Luxottica виробляє окуляри таких відомих марок, як Ray-Ban, Chanel, Prada, Michael Kors, Versace та багатьох інших.

За дослідженнями бюро Deloitte про ринок розкоші, опублікованими у минулому році, Luxottica займає п'яте місце в десятці найбільших корпорацій з річним прибутком понад $10 млрд. Італійців регулярно звинувачують у монополізмі та агресивній ціновій політиці, але вони і в ус не дують. У 2018 році Luxottica об'єдналася з великим французьким виробником Essilor і тепер має 30% світового ринку і продає близько мільярда пар окулярів щорічно.

Монополія Luxottica тримається на знанні переваг і слабкостей аудиторії. Люди, які купують сонцезахисні окуляри, з першого погляду не зможуть розрізнити нюанси їх виробництва. У такій ситуації бренд і його лого — перша і головна риса, за якою розрізняють і купують сонцезахисні окуляри. До того ж вони відносяться до категорії доступної розкоші: не кожен може собі дозволити купити люксовий автомобіль начебто Bugatti або Maserati, але на брендові окуляри гроші знайти можна. Проте в аксесуара крім бренду є й інші нюанси. Фокус розповідає, як вибрати сонцезахисні окуляри

Авіатор і бабка

[ + – ] Окуляри "котяче око" увійшли в широкий ужиток завдяки Одрі

Зразок для наслідування. Актриса Одрі Хепберн славилася бездоганним стилем. Наряди для її кінообразів створював модельєр Юбер Живанші. Не дивно, що окуляри "котяче око" увійшли в широкий ужиток завдяки Одрі

Хоча щороку у світі виробляють мільярди пар сонцезахисних окулярів, їх форм не так багато. Протягом XX століття сформувався десяток варіантів класичного дизайну окуляр, які відтворюють і зараз, лише злегка варіюючи кольорову гаму і технології. Сонцезахисні окуляри в їх сучасному вигляді з'явилися у 1920-і роки в США. Підприємець Сем Фостер запустив масове виробництво темних окулярів з целулоїду, який використовували для кіно- і фотоплівки. Ці перші сонцезахисні окуляри були круглої форми, їх відразу оцінили в Голлівуді. Зірки німого кіно ховали очі і від публіки, і тому, що вони сильно червоніли від білого світла прожекторів в кіностудіях. Завдяки знаменитостям вони стали популярними, і журнал Life писав: "Ця нова модна примха завоювала серця тисяч жінок по всій країні".

Під час Другої світової війни настала черга окуляр-авіаторів з краплеподібними скельцями. Їх виготовляли мільйонними тиражами для льотчиків і моряків американської армії. На широкий загал "авіатори" вийшли вже після війни, але відтоді користуються незмінним попитом.

Бум сонцезахисних окулярів припав, власне, на повоєнний час — у 1950-1970-і роки були винайдені багато їх форми, що нині стали базовими. Так, завдяки актрисі Одрі Хепберн увійшли в моду окуляри "котяче око" з піднятими зовнішніми куточками скелець. Тоді ж, в 1950-і, з'явилися і сонцезахисні окуляри з трапецієподібними стеклами, найбільш популярна модель цієї форми — Wayfarer бренду Ray-Ban.

Завдяки стилю диско у 1960-ті роки увійшли в ужиток величезні окуляри в яскравих, широких оправах, які назвали "бабками" за їх схожість з очима комах. Коли в США з'явилися хіппі, вони додали новий ефект окулярам-бабками: градієнтні скельця, які темні вгорі і світлішають донизу.

[ + – ] Дженніфер Еністон часто з'являється на публіці в "авіаторах"

Універсальний солдат. Незважаючи на армійське минуле, окуляри-авіатори користуються незмінним попитом як у чоловіків, так і у жінок. Голлівудська актриса Дженніфер Еністон часто з'являється на публіці в "авіаторах" з лінзами різних відтінків

Більш пізні часи, 1980-1990-і, дали лише одну нову форму сонцезахисних окулярів: футуристичні, вузькі, з широкими дужками, які щільно облягають лице. Їх використовують у фантастичних фільмах про майбутнє, крім того, вони популярні у спортсменів, оскільки добре захищають очі.

Чудеса оптики

Минуло багато років з часів целулоїду, у виробництві окуляр використовують зовсім інші матеріали. Протягом XX століття в ходу були різні прийоми, як, наприклад, рогові оправи з панцирів черепах і скло для лінз. Але від них відмовилися, оскільки оправи були важкими, а скельця легко билися. Сучасні сонцезахисні окуляри виготовляють переважно з пластику, для оправ застосовують сплави металів. Лінзи фарбують так: до пластикової стружки додають порошок-пігмент, ретельно перемішують в центрифугах, а потім засипають у форми і спікають під високим тиском.

У виготовленні сонцезахисних окулярів виробники керуються законами оптики, одного з розділів фізики. У неї, зокрема, входять закони заломлення світла, а також те, як око людини сприймає кольори. Виходячи з цього вибирають колір для лінз. Так, найбільш нейтральними вважаються сірий або димчастий відтінки, оскільки вони рівномірно поглинають промені і зберігають природні кольори, коли ви дивитеся крізь окуляри.

Крізь коричневі і сині лінзи світ вам здасться контрастнішим.

Червоні і рожеві окуляри роблять картинку яскравішою, але спотворюють кольори.

Загалом працює правило: чим яскравіше сонячне світло на вулиці, тим темнішим повинно бути забарвлення лінз, оскільки воно пропускає найменше світла. Але ось водіям рекомендують надягати не чорні, а градієнтні окуляри, в них зручніше переводити погляд з яскравої вулиці на салон автомобіля і дивитися на показники приладової панелі.

[ + – ] Окуляри були незмінним атрибутом стилю модельєра Карла Лагерфельда

Прикмета стилю. Окуляри були незмінним атрибутом стилю модельєра Карла Лагерфельда. Він носив різні окуляри, але частіше надавав перевагу трапецієподібній або прямокутній формам

Втім, закони оптики не працюють, якщо йдеться про власне захист від сонця. Є переконання, що чим темніші окуляри, тим менше ультрафіолету вони пропускають. Це не так, UV-захист залежить не від кольору лінз, а від напилення. Після того як лінзи окулярів сформовані, на них накладають один або кілька шарів надтонкого покриття. Є, наприклад, дзеркальне покриття з металів, що відбиває промені. Застосовують і поляризацію лінз, коли наносять спеціальні плівки, зазвичай поляроїдні, які поглинають відблиски світла на воді або мокрому асфальті. А на внутрішню поверхню лінз наносять антиблікове покриття.

Захисний комплекс

Інтенсивне ультрафіолетове випромінювання може нашкодити не тільки шкірі, але і очам — привести до опіку сітківки, фотокератиту (опіків рогівки і кон'юнктиви), катаракті або різним формам раку очей. Тому звертати увагу на захисні функції окуляр так само важливо, як і на їх форму і дизайн. У різних країнах діє стандартизація, за якою перевіряють UV-захист сонцезахисних окулярів і наносять відповідне маркування.

Піонером цього руху стала Австралія, яка прийняла національні стандарти ще у 1971 році, оскільки континент жаркий і громадян необхідно захищати від ультрафіолету. Пізніше в Європі і США також прийняли відповідні стандарти. Вони лише в деталях відрізняються, а класифікація сонцезахисних окулярів за категоріями загальна — від нуля до чотирьох, залежно від того, скільки сонячного світла вони пропускають. До того ж мається на увазі ультрафіолетове випромінювання з довжиною хвилі від 315 до 400 нанометрів, цей спектр шкідливий для людини.

Сонцезахисні окуляри найнижчої, нульової, категорії пропускають 100% світла, а найвищої, четвертої, — 3-8%. Для повсякденного носіння достатньо окуляр із захистом другої або третьої категорій, які пропускають 18-45% і 8-17% світла відповідно. А окуляри четвертої категорії рекомендують для екстремального спорту на зразок альпінізму. Останнім часом виробники сонцезахисних окулярів часто звертають увагу на блакитне світло з довжиною хвилі від 380 до 500 нм. Такого світла в житті сучасних людей стало набагато більше, оскільки його випромінюють екрани гаджетів. Тому в Європі у 2015 році розширили сертифікацію ультрафіолетового спектра до 650 нм.

Маркування про захисні функції наносять зазвичай на внутрішню поверхню дужки окулярів, якщо її ширина дозволяє. Якщо ж окуляри пройшли сертифікацію в Європі, то наносять позначення "CE", а також пишуть номер категорії, наприклад "cat. 3". У разі, якщо на окулярах цього не написано, вимагайте сертифікат у продавця, бажано дізнатися також, який спектр ультрафіолету покриває захист окуляр.

На все обличчя

[ + – ] Біллі Айліш у напівпрозорій масці Gucci

Маска нового покоління. Як максимально стильно носити окуляри з маскою, показала співачка Біллі Айліш, яка з'явилася у напівпрозорій масці Gucci на премії Grammys в кінці січня

Найбільш нагальне питання нинішнього літа — як носити сонцезахисні окуляри з маскою. У спекотну погоду це стало ще незручніше, ніж раніше, адже гаряче повітря від дихання рухається вгору, і окуляри запотівають. Як кажуть лікарі, це перша ознака того, що ви вдягли маску неправильно: повітря від дихання має фільтруватися через тканину, а не виходити назовні. При використанні хірургічної маски на краю, який повинен лягати на перенісся, потрібно зігнути металеву смугу, щоб щільніше притиснути маску до носа. Терапевт Хізер Каган з лікарні Джонса Хопкінса в США радить шукати і купувати тканинні маски з такою металевою смугою.

Проблему запотівання можна вирішити і за допомогою обробки самих сонцезахисних окулярів. Медики Шераз Шафі Малік і Шахбаз Шафі Малік з лікарні у Бедфорді, Великобританія, провели серію експериментів і знайшли дієвий метод. Необхідно промити окуляри в мильному розчині, дати їм висохнути і потім протерти м'якою тканиною. Завдяки миттю на лінзах окулярів утворюється тонкий шар поверхнево-активних речовин, які не дадуть молекулам пару осідати на них.

Багато хто використовує вологі серветки, щоб очищати окуляри, однак це може пошкодити напилення на лінзах. Фахівці з Вищої школи Єни імені Ернста Аббе протестували вологі серветки на це і з'ясували, що вони можуть роз'їдати деякі види пластиків. До складу просочення серветок входить спирт, який здатний пошкодити полікарбонат — популярний у виробництві окуляр пластик. Крім того, спирт може пошкоджувати захисний шар лінз. Це стосується більшості випадків до окулярів низької цінової категорії, у яких не дуже якісне покриття. Тому медики рекомендують користуватися спеціальними серветками і спреями проти запотівання, безпечними для окулярів.