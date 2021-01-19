OLED-телевізори LG-2020: Нові стандарти телебачення в вас удома

Серед любителів новинок техніки, ігрових приставок нового покоління й хорошого кіно існує думка, що якщо ви вже задумали стати володарем найсучаснішого телевізора, то рано чи пізно зупините свій вибір на марці виробника LG. А саме на OLED-телевізорах цього південнокорейського бренду.

Цікаво, що в такому випадку навіть можна виграти парі, посперечавшись зі скептиком — любителем якості, що він таки зверне увагу на LG-панелі. Адже крім виробництва власних OLED-телевізорів LG поставляє свої OLED-панелі компаніям-конкурентам. Тому, вибираючи нові стандарти телебачення для дому, ви все одно вибираєте LG.

OLED-телевізори 2020 року серій CX, GX, WX, ZX — це преміум-якість на довгі роки й найякісніша панель на ринку в плані передачі кольору. Причому незалежно від довжини діагоналі — від доступних 4K HDR-телевізорів до флагманських 88-дюймових моделей із надвисоким дозволом 8K. Підтвердження тому — перемога в номінації «Кращий телевізор» на виставці CES три роки поспіль.

У чому ж переваги OLED-матриці? Насамперед у багатій палітрі насичених кольорів у розширеному діапазоні й глибині чорного кольору. Але не тільки. У цій високоякісній панелі кожен піксель на основі органічних світлодіодів працює незалежно від інших, будучи самостійним джерелом світла. Любителі сучасних приставок PlayStation 5 або Xbox Series X відразу відзначать неймовірно швидку реакцію на зміни у відеоматеріалі. Частота оновлення складає рекордні 120 Гц в мілісекунди. OLED-телевізори LG також використовують функції поліпшеного каналу повернення звуку (eARC), автоматичного режиму з малою затримкою (ALLM) і змінної частоти поновлення (VRR).

До речі, це перший і єдиний телевізор, який NVIDIA сертифікує як телевізор для геймерів.

Що стосується нових технологій, то варто згадати новий інтелектуальний процесор Alpha 9 Gen 3 AI з обробкою зображень AI Picture Pro, що автоматично підвищує дозвіл і різкість за допомогою алгоритму глибокого навчання. Всі моделі 2020 року підтримують стандарти для відео з широким динамічним діапазоном — Dolby Vision IQ (від Dolby Labs), HDR10 і HLG (Hybrid Log Gamma від BBC і NHK).

Додатковий, але важливий плюс: OLED-панелі є настільки тонкими, що без проблем елегантно вписуються в будь-який інтерʼєр і на будь-яку стіну. Ваш телевізор точно не буде здаватися громіздким.

Що ж стосується вибору діагоналі, то можна сміливо замахуватися на найбільшу модель, яку ви можете собі дозволити і яка органічно впишеться в приміщення. Ефект абсолютного занурення під час перегляду моментально розвіє всі сумніви. Як правило, ще ніхто з покупців не пошкодував, що купив телевізор діагоналлю більше, ніж планувалося.

У чому ж перевага кожної лінійки OLED-телевізорів LG? Розберемо детальніше.

CX — доступні моделі з діагоналями 55 ", 65", 77 ", оснащені всіма інноваційними можливостями преміальних моделей телевізорів із технологією OLED: підтримкою широкого динамічного діапазону, 120-герцовою розверткою, поліпшеним звуком і стильним, упізнаваним дизайном.

GX — моделі з діагоналями 65", 77" у дуже тонкому корпусі з додатковою підтримкою акустики Dolby Atmos (власне, як і у всіх телевізорах OLED) і обʼємним, потужним звуком у 60 Вт на 2.2 канали. Дизайн G-gallery, товщина у 2 см і безшовне настінне кріплення не залишать байдужим жодного естета. Телевізор буде чудово виглядати з будь-якого кута приміщення.

WX — телевізор із найтоншою панеллю в світі товщиною всього 3,85 мм, з окремою аудіосистемою обʼємного звуку Dolby Atmos, яка служить концентратором для всіх портів. Виконано в настінному дизайні Wallpaper.

ZX — преміальний OLED-телевізор із роздільною здатністю 8К, з ультравеликою діагоналлю у 88 дюймів. Завдяки понад 100 мільйонам самосвітних субпікселів телевізор LG OLED ZX забезпечує деталізацію вищу, аніж будь-коли раніше. Він видає неймовірно реалістичну картинку HDR10 і Dolby Vision в 12-бітному кольорі. До речі, телевізори з 8K здатні автоматично підвищувати якість контенту з 2K і 4K до 8K. На виставці CES-2020 новинки OLED-телевізорів цієї серії залишили незабутнє враження.