Тренди літа 2021. Наймодніші купальники сезону

Розбиралися в наймодніших купальниках прийдешнього літнього сезону.

Щороку, під час старту пляжного сезону, стають популярними нові моделі купальників, змушуючи нас поповнювати гардероб для відпочинку. Варто зазначити, що влітку 2021 року в топі модних позицій виявилися моделі графічного дизайну, яскравих принтів і з акцентом на усвідомлене споживання.

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Серед найбільш популярних моделей, як і останні кілька сезонів, опинилися суцільні купальники, в різноманітних прочитаннях. При цьому ми будемо спостерігати моду як на моделі з численними розрізами, так і на класику й асиметрію.

Мінімалістичні моделі суцільних купальників

Одним з найбільш популярних варіантів пляжного костюма став мінімалістичний купальник класичного крою. Також, буде зростати популярність моделей з відсиланням до вінтажних силуетів. Не менш модними будуть вважатися суцільні купальники з вирізами і розрізами.

[ + – ] Мінімалістіний купальник

До слова, варіанти купальників, що мають очевидну подібність із моделями нижньої білизни на кісточках, також будуть дуже популярними. Так що у цьому сезоні всім прихильницям суцільних купальників наданий величезний вибір, залишилося тільки пофантазувати на тему своєї ідеальної одиниці або двох.

Купальники з яскравою палітрою кольорів і принтами

У новому літньому сезоні ми будемо бачити численні відсилання до принтам і колірних сполучень минулого. Очевидна ностальгія дизайнерів за модними епохами минулого століття. Крім того, актуальними виявилися рішення, виконані в морській тематиці. Втім, найсміливіші варіанти пляжних одиниць одягу можуть пробувати навіть поєднувати різні принти.

[ + – ] Принт клітка віші

Цього літа в моду повертається клітка віші. Вона буде актуальна як для суцільних, так і для окремих купальників. Крім того, вона буде елегантно виглядати як рішення для топа або літньої блузи.

Купальники з анімалістичними принтами

[ + – ] анімалістичні принт

Тигр, леопард, зебра, корівка — всі ці принти опинилися в топі переваг дизайнерів під час показів весна-літо 2021. Варто зазначити, що популярність цих принтів не падає, а тільки зростає з сезону в сезон. Так що, якщо у вас вже є купальник з анімалістичним принтом, куплений минулого року — він все ще актуальний, діставайте його!

Масивні оборки

[ + – ] Купальник з масивними оборками

Рюшики, оборки та інші декоративні фрагменти, зазвичай властиві сукням, цього року стануть частиною пляжного образу. Величезні волани і великі оборки вінчають моделі асиметричних купальників і топ-бюстгальтерів. До слова, така модель купальника буде ефектно поєднуватися зі спідницею або легкими брюками, адже такий верх пляжного костюма здатний стати альтернативою блузці або топу.

Купальники з ефектними вирізами

[ + – ] Купальник з вирізом на животі

Якщо ви не знаєте, на якій саме моделі купальника зупинити вибір — не сумніваючись, вибирайте з вирізом на животі (в області талії). Ключова принада такої моделі полягає у тому, що, по суті, це суцільний купальник, який дозволяє засмагнути так само ефектно, як при носінні роздільної моделі.