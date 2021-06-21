Тренди літа 2021. Наймодніші окуляри сезону

Розбиралися в наймодніших сонцезахисних окулярах літа 2021 року.

Кінець червня обіцяє бути спекотним. Синоптики прогнозують температуру повітря не нижче 30 градусів за Цельсієм. А це значить, що ми нарешті дочекалися справжнього літа і настав час обрати модні окуляри. Звичайно ж, якщо ви не зробили цього раніше, наприклад, у травні.

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У модну спадщину минулого сезону потрапили круглі та квадратні оправи окулярів. Тож, якщо ви подумували від них позбутися — однозначно не потрібно! Які інші тенденції моди прийшли або готуються прийти в наші колекції сонцезахисних аксесуарів — розбирався Фокус.

Окуляри оверсайз

[ + – ] Одне з найбільш оптимальних рішень вже кілька сезонів поспіль

Ця форма окулярів не виходить з моди вже кілька сезонів поспіль. Та й взагалі, оверсайз можна сміливо відносити до класики непідвладної часу. Вони, із завидною регулярністю, повертаються на верхні позиції модних переваг і залишаються там на довгий час. Словом, якщо у вас вже є кілька подібних моделей окулярів — вони вам знадобляться. А якщо немає — вам необхідно придбати такі.

Окуляри авіатори

[ + – ] Модель, яка ніколи не виходить з моди

Абсолютна і завжди актуальна класика. Вони в моді завжди і їхнє положення — є непорушним. Авіаторів багато не буває. Вони можуть змінити актуальний колір або зазнати невеликих змін форми, але їхня актуальність безперечна. Утім, класичні авіатори будуть ідеальним вибором для будь-якого часу року і літо 2021 году не стало винятком для цієї модної аксіоми.

Окуляри СAT-eye

[ + – ] "Котячі очі" знову опинилися в топі модних фаворитів

Милі "котячі очі" славляться відсилкою до ретро-стилю, але, мабуть, не в цьому сезоні. Цього разу дизайнери створили оновлену версію безперечної класики. Зрештою ми отримали нову форму улюбленої багатьма оправи сонцезахисних окулярів.

При цьому, модні будинки пропонують поєднувати ретро-рішення в аксесуарах із найостаннішими трендами в одязі. Зрештою ми бачимо комфортні актуальні образи з легким натяком на модні епохи минулого — від 1960 до 1980-х років.

Спортивні оправи

[ + – ] Були чоловічими — стали жіночими

Ще в минулому сезоні сонцезахисні окуляри в спортивному стилі вважалися виключно чоловічим варіантом, а влітку 2021 року можна впевнено говорити те, що цей тренд перекочував до прекрасної половини людства і, схоже, розраховує затриматися в топі переваг модниць.

Так, ми бачимо знімки головних модниць планети в масивній спортивній оправі, яка іноді, нагадує спорядження лижників, дайверів або велосипедистів. Словом, грубуватий спортивний шик претендує на гідне місце і вже впроваджений дизайнерами в подіумні образи сезонних показів.

Окуляри в білій оправі

Чергова відсилка до ретро-рішень. Щоправда, цього разу такі окуляри настільки злетіли в шкалі модних рішень, що їх варто придбати в обов'язковому порядку. Словом, це безапеляційний тренд і з його домінуванням важко сперечатися. У всякому разі, точно не влітку 2021 року.

Геометричні форми окулярів

[ + – ] Дизайнери запропонували нам обрати з різноманіття "кутників"

Цього разу геометричні рішення далекі від класичних варіантів. Нашій увазі представлені шестикутники, восьмикутники й інші "косинці". Фантазія дизайнерів не обмежена квадратами і прямокутниками. Щоправда, не варто купувати кілька пар таких окулярів, адже спрогнозувати довговічність такого тренду складно. Велика ймовірність що цей аксесуар стане героєм тільки одного літа — 2021 року.