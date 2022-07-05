Івана Купала 2022: що можна і чого категорично не треба робити у це свято

Ніч перед святом Івана Купала оповита містикою: це час ворожінь, бажань та обрядів.

Сонцестояння — давнє язичницьке свято, під час якого наші предки прославляли стихії води і вогню, а також духів природи. Раніше його відзначали в день літнього сонцестояння — 24 червня за старим стилем. Однак, з переходом на Григоріанський календар дата змістилася і збіглася з християнським святом Різдва Іоанна Предтечі, Хрестителя (звідси і народна назва свята — Купала).

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Тепер свято Івана Купала відзначають 7 липня, а ніч перед ним оповита містикою. Фокус зібрав усі найцікавіші купальські вірування, прикмети і традиції.

Усі описи свята Купала мають зв'язок з вогнем, символом літнього сонцестояння, і водою, що дарує життя. Саме ці дві стихії є ключовими для свята.

Обряди і традиції свята Івана Купала

До заходу сонця напередодні дня Івана Купала необхідно сходити в лазню або викупатися у водоймі. Якщо не встигали цього зробити ввечері, то потрібно було чекати до світанку, але не купатися в глуху ніч, оскільки існувала небезпека, що русалки або водяний можуть потягти людину на дно.

Вночі ж на берегах водойм розпалювали багаття, навколо яких і відбувалися основні дійства. Наші предки вірили, що саме в цей час виходять на землю лісовики, відьми та інша нечисть, а вода і вогонь захищають від них.

Біля купальського вогнища збиралися молоді люди, які водили хороводи, співали і танцювали. Коли полум'я багаття ставало трохи нижче, стрибали через вогонь, щоб очиститися.

[ + – ] Магія Купальської ночі Фото: УНІАН

"На Іванів день, підкравшись, покличу тебе пострибати"

Існувало чимало прикмет, пов'язаних з цим обрядом. Так, якщо в момент стрибка закохана пара не розтулила рук, значить, почуття будуть міцними і взаємними.

Хто стрибне вище за всіх над багаттям, той буде найщасливішим увесь наступний рік.

Вважалося, що купальське вогнище допомагає не тільки захиститися від нечистої сили, а й спалює всі хвороби і прикрощі. Саме тому в нього часто кидали якісь речі хворих людей, оскільки вірили, що такий обряд допоможе одужати. Багато хто до цих пір вірять, що якщо на аркуші паперу записати всі біди і проблеми, які трапилися за останній рік, а потім кинути список у вогонь, вони більше не повторяться.

Якщо ж людина під час стрибка спіткнулася і впала у вогонь, говорили, що, крім опіків, її чекає велика біда. У випадку, якщо розворушив багаття ногою, ймовірні проблеми в сім'ї. А ось три вдалих стрибки обіцяли здоров'я і процвітання.

[ + – ] Багаття на Івана Купала розпалювали на берегах річок Фото: УНІАН

Люди вірили в те, що на Івана Купала польові квіти і трави набувають особливих цілющих властивостей. Тому їх збирали і сушили, а потім використовували для лікування і захисту будинку не тільки від хвороб, але також від пристріту, псування і злих духів.

Особливо активно в цю ніч люди намагалися знайти квітку папороті, оскільки вірили, що вона цвіте лише на Івана Купала. Наші предки були переконані, що той, кому пощастить відшукати квітку папороті, навчиться розуміти мову рослин і тварин, а також знайде незліченні скарби.

Роса, зібрана рано-вранці 7 липня, згідно з повір'ями, має магічні властивості. Хто в цю ніч вмиється росою, той стане кращим, і весь наступний рік хвороби його минуть. Якщо цією росою окропити житло, то пропадуть таргани і докучливі мошки. Росу збирали, накриваючи траву скатертиною, щоб тканина просочилася вологою. Потім її викручували і цю воду використовували для очищення.

На Івана Купала існувала ще одна прикмета. Вважалося: якщо хтось у святковий день перелізе через 12 парканів, у нього виконається найзаповітніше бажання.

Щоб у Купальську ніч захистити будинок від нечисті, на поріг та підвіконня клали кропиву і папороть.

Ворожіння на судженого в ніч на Івана Купала

Дівчата плели вінки і пускали їх за водою, поставивши в центр свічку, або ж обходилися без неї. Якщо вінок плив стрімко і далеко, а свічка горіла яскраво, це обіцяло швидке заміжжя. Крім того, якщо вінок далеко заплив, це обіцяло і довге життя. Якщо вінок крутився на одному місці або повертався назад до берега — час виходити заміж ще не настав. Якщо він прибивався до сусіднього берега, значить, саме десь у тій стороні живе суджений. Потонулий вінок був поганою прикметою: вважалося, що дівчина взагалі ніколи не вийде заміж.

[ + – ] У Купальську ніч дівчата пускали вінки за водою Фото: УНІАН

Чого не можна робити на Івана Купала

Раніше вірили, що в цю ніч не можна спати, оскільки прокидалася вся нечиста сила, яка могла завдати шкоди людині, яка спала.

У ніч з 6 на 7 липня вагітним жінкам не можна було з'являтися біля води, щоб злі духи не нашкодили їм та їхній майбутній дитині. Така ж заборона поширювалася на дітей і людей літнього віку.

Не можна було ходити в ліс після заходу сонця, оскільки існувала небезпека не повернутися назад.

Жінки і дівчата повинні були виходити до багаття і святкувати, щоб не накликати на себе підозр, оскільки вважалося, що купальського вогню уникають тільки відьми.

[ + – ] Багаття на Івана Купала служило символом очищення Фото: УНІАН

На Івана Купала не можна нічого продавати і віддавати, а також позичати гроші або брати в борг. Це могло призвести до бідності. Якщо ж у цей день людина випадково знайде на дорозі або де-небудь ще гроші, їх ні в якому разі не можна піднімати, навіть якщо це велика сума.

Погода на Івана Купала