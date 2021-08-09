5 нових серіалів від Netflix. Норвезький детектив, голлівудський горор та ізраїльський трилер

Представляємо серіали серпня від Netflix. Шанувальники будь-якого жанру знайдуть тут для себе серіал до душі: той, який займе вас не на один вечір!

З 2011 року, коли компанія Netflix почала виробляти оригінальні серіали, почавши з гучної політичної драми "Картковий будиночок" і тюремної трагікомедії "Помаранчевий — хіт сезону", їх асортимент значно розширився, а армія шанувальників зросла до 203 мільйонів передплатників. Фокус зібрав "гарячу" п'ятірку серіалів Netflix на серпень 2021 року.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Нагадаємо, Netflix славиться тим, що відразу випускає весь сезон в ефір, не примушуючи глядача марудитися в очікуванні нової серії!

Серіал "В Скарнесе не вмирають"

Post Mortem: No One Dies in Skarnes

Прем'єра: 25 серпня

[ + – ] Кадр із серіалу "В Скарнесе не вмирають" Фото: Netflix

Оригінальний норвезький містичний детектив з елементами трилера і чорної комедії, що вельми не властиво для норвезьких серіалів.

Це історія про дівчину на ім'я Халланген, яка отямлюється на столі для розтину. Поліцейські, що знайшли її тіло, запевняють, що вона була мертвіше мертвого, тому і потрапила в морг. Однак після свого "воскресіння" Халланген розуміє, що тепер вона чує биття чужого пульсу і більше не може спати ночами. Більше того, вона явно пов'язана із серією загадкових пригод, що трапилися до її псевдосмерті.

[ + – ] Трейлер серіалу "В Скарнесе не вмирають"

Режисер: Харальд Цварт ("Операція "Мертвий сніг").

Серіал "Новий вишневий смак"

Brand New Cherry Flavor

Прем'єра: 13 серпня

[ + – ] Кадр з серіалу "Новий вишневий смак" Фото: Netflix

Серіал про брудні таємниці Голлівуду зразка 1990-х. Головна героїня на ім'я Ліза вирушає підкорювати кіностудії, як режисер, але стає жертвою впливового продюсера. Заради помсти Ліза звертається до відьми і тут сюжет закручується в сторону магії, сексу і розпусти.

[ + – ] Трейлер серіалу "Новий вишневий смак"

Шоуранером виступає Нік Антоска, який раніше займався серіалами "Ганнібал" і "Вдавання". Серіал заснований на однойменному романі Тодда Грімсона.

Серіал "Невипадковість"

Hit&Run

Прем'єра 6 серпня

[ + – ] Кадр з серіалу "Невипадковість" Фото: Netflix

Кримінальний ізраїльський трилер від творців попереднього хіта Netflix "Фауд". Головну роль виконує ізраїльський актор Ліор Раз.

[ + – ] Трейлер серіалу "Невипадковість"

Його герой, зразковий сім'янин Азулай, втратив дружину в тель-авівській аварії, проте не може впоратися з втратою і починає розслідування, яке заводить його в США. Адже виявляється, що у його дружини, американської танцівниці, чимало таємниць.

Серіал "Клікбейт"

Clickbait

Прем'єра: 25 серпня

[ + – ] Кадр з серіалу "Клікбейт" Фото: Netflix

Цей американо-австралійський мінісеріал знятий на злобу дня і досліджує тему неконтрольованого впливу соціальних мереж на наше життя. Хоча за сценарієм події відбуваються в США, знімали шоу в Мельбурні.

[ + – ] Трейлер серіалу "Клікбейт"

Головний герой серіалу — Нік Брюер, зразковий сім'янин. Він стає жертвою викрадення, а після в Мережі з'являється відео, на якому Нік зізнається, що він аб'юзер. Але цю подія оцінюють вісім різних людей. І ситуація виявляється набагато складнішою, ніж здається.

Серіал "Завкаф"/"Кафедра"

The Chair

Прем'єра: 20, серпня

[ + – ] Кадр з серіалу "Кафедра" Фото: Netflix

Сценарій до цього мінісеріалу написала актриса Аманда Піт, що стало її дебютом у цій нелегкій справі, вона ж і стала виконавчим продюсером. Головну роль у ньому виконала Сандра О, зірка серіалів "Анатомія пристрасті" і "Вбиваючи Єву".

Сандра О грає роль професора, яка несподівано для себе стає завкафедрою англійської мови у вигаданому університеті Пембрук. Посада проблемна, а професор Джі-Юн Кім — перша жінка на цій посаді, так що варто чекати несподіваного розвитку сюжету.

[ + – ] Трейлер серіалу "Кафедра"

Тим паче, що виконавчими продюсерами серіалу виступили Девід Беніофф, Ден Вайс і Бернадетт Колфілд, відповідальні за "Гру престолів".