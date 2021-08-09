5 нових серіалів від Netflix. Норвезький детектив, голлівудський горор та ізраїльський трилер
Представляємо серіали серпня від Netflix. Шанувальники будь-якого жанру знайдуть тут для себе серіал до душі: той, який займе вас не на один вечір!
З 2011 року, коли компанія Netflix почала виробляти оригінальні серіали, почавши з гучної політичної драми "Картковий будиночок" і тюремної трагікомедії "Помаранчевий — хіт сезону", їх асортимент значно розширився, а армія шанувальників зросла до 203 мільйонів передплатників. Фокус зібрав "гарячу" п'ятірку серіалів Netflix на серпень 2021 року.
Нагадаємо, Netflix славиться тим, що відразу випускає весь сезон в ефір, не примушуючи глядача марудитися в очікуванні нової серії!
Серіал "В Скарнесе не вмирають"
- Post Mortem: No One Dies in Skarnes
- Прем'єра: 25 серпня
Оригінальний норвезький містичний детектив з елементами трилера і чорної комедії, що вельми не властиво для норвезьких серіалів.
Це історія про дівчину на ім'я Халланген, яка отямлюється на столі для розтину. Поліцейські, що знайшли її тіло, запевняють, що вона була мертвіше мертвого, тому і потрапила в морг. Однак після свого "воскресіння" Халланген розуміє, що тепер вона чує биття чужого пульсу і більше не може спати ночами. Більше того, вона явно пов'язана із серією загадкових пригод, що трапилися до її псевдосмерті.
Режисер: Харальд Цварт ("Операція "Мертвий сніг").
Серіал "Новий вишневий смак"
- Brand New Cherry Flavor
- Прем'єра: 13 серпня
Серіал про брудні таємниці Голлівуду зразка 1990-х. Головна героїня на ім'я Ліза вирушає підкорювати кіностудії, як режисер, але стає жертвою впливового продюсера. Заради помсти Ліза звертається до відьми і тут сюжет закручується в сторону магії, сексу і розпусти.
Шоуранером виступає Нік Антоска, який раніше займався серіалами "Ганнібал" і "Вдавання". Серіал заснований на однойменному романі Тодда Грімсона.
Серіал "Невипадковість"
- Hit&Run
- Прем'єра 6 серпня
Кримінальний ізраїльський трилер від творців попереднього хіта Netflix "Фауд". Головну роль виконує ізраїльський актор Ліор Раз.
Його герой, зразковий сім'янин Азулай, втратив дружину в тель-авівській аварії, проте не може впоратися з втратою і починає розслідування, яке заводить його в США. Адже виявляється, що у його дружини, американської танцівниці, чимало таємниць.
Серіал "Клікбейт"
- Clickbait
- Прем'єра: 25 серпня
Цей американо-австралійський мінісеріал знятий на злобу дня і досліджує тему неконтрольованого впливу соціальних мереж на наше життя. Хоча за сценарієм події відбуваються в США, знімали шоу в Мельбурні.
Головний герой серіалу — Нік Брюер, зразковий сім'янин. Він стає жертвою викрадення, а після в Мережі з'являється відео, на якому Нік зізнається, що він аб'юзер. Але цю подія оцінюють вісім різних людей. І ситуація виявляється набагато складнішою, ніж здається.
Серіал "Завкаф"/"Кафедра"
- The Chair
- Прем'єра: 20, серпня
Сценарій до цього мінісеріалу написала актриса Аманда Піт, що стало її дебютом у цій нелегкій справі, вона ж і стала виконавчим продюсером. Головну роль у ньому виконала Сандра О, зірка серіалів "Анатомія пристрасті" і "Вбиваючи Єву".
Сандра О грає роль професора, яка несподівано для себе стає завкафедрою англійської мови у вигаданому університеті Пембрук. Посада проблемна, а професор Джі-Юн Кім — перша жінка на цій посаді, так що варто чекати несподіваного розвитку сюжету.
Тим паче, що виконавчими продюсерами серіалу виступили Девід Беніофф, Ден Вайс і Бернадетт Колфілд, відповідальні за "Гру престолів".