Художниця, що малювала першу Білосніжку для Disney, померла в 111 років

Руті Томпсон віддала Disney майже 40 років життя і офіційно визнана легендою студії.

Американська художниця-аніматорка Руті Томпсон, яка пропрацювала в Disney 40 років, померла на 112-му році життя, у себе вдома у Вудленд-Хіллз, Каліфорнія, повідомляє The Walt Disney Company

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Томпсон почала кар'єру художниці у 1937 році, увійшовши в команду аніматорів, які малювали знаменитий диснеївський мультфільм "Білосніжка і сім гномів", який поклав початок мультиплікації Disney. Вона працювала над такими проєктами як "Піноккіо", "Дамбо", "Бембі" і "Спляча красуня", а також стала однією з трьох перших жінок, що вступили в Міжнародний союз фотографів у 1952 році.

[ + – ] Руті Томпсон прийшла в Disney в 1937 році Фото: thewaltdisneycompany.com

Томпсон народилася 22 липня 1910 року в Портленді, штат Мен, і виросла в Бостоні, а потім, коли їй виповнилося вісім років, переїхала в Окленд. У 1924 році, коли її мати розлучилася і знову вийшла заміж, Руті стала жити в Лос-Анджелесі.

Сім'я оселилася у тому ж кварталі міста, що і Роберт Дісней, дядько Уолта і Роя Діснеїв.

"Одного разу Рой попросив нас, сусідських дітей, пограти в жетони на вулиці, поки він фотографував нас на кінокамеру. Я вважаю, це було для комедій Аліси. Він заплатив кожному з нас по 25 центів, чому я була рада, бо я могла купити лакрицю", — згадувала Томпсон.

Коли їй виповнилося 18, вона почала працювати в Академії верхової їзди Дуброка, де Уолт і Рой Дісней часто грали в поло. Через деякий час Уолт Дісней запропонував їй роботу фарбувальником, а потім — у відділі чорнила і фарб у першому анімаційному фільмі студії, "Білосніжка і сім гномів".

[ + – ] Анімаційний фільм "Білосніжка і сім гномів" став шедевром світової мультиплікації

У 1942 році Руті працювала в команді, малювала "Бембі", але під час Другої світової війни її підвищили до майстра анімації, і вона працювала над навчальними та освітніми фільмами для армії США за участю персонажів Disney Міккі Мауса, Дональда Дака і Гуфі.

Після війни вона продовжувала працювати контролером в анімаційному короткометражному фільмі "Дональд в країні математики" 1959 року і серіалі "Моряк Папай". Пізніше вона планувала сцени в таких анімаційних картинах як "Мері Поппінс", "Аристокоти", "Робін Гуд" і "Рятувальники".

[ + – ] Місіс Томпсон брала участь у створенні найвідоміших мультфільмів студії Фото: thewaltdisneycompany.com

У 1975 році Томпсон пішла з Disney, а через три роки вже працювала над анімаційним фільмом Ральфа Бакши "Володар перснів" і "Метаморфози".

У 2000-му році Руті Томпсон назвали легендою Disney. Це престижна нагорода, яку отримали люди на знак визнання їх видатного внеску у The Walt Disney Company.

[ + – ] Руті Томпсон стала легендою Disney Фото: thewaltdisneycompany.com

"Руті була легендою серед аніматорів, і її творчий внесок у Дісней — від "Білосніжки і семи гномів" до" Рятувальників" — залишається улюбленою класикою донині. Хоча нам не вистачатиме її посмішки і прекрасного почуття гумору, її виняткова робота і новаторський дух назавжди залишаться джерелом натхнення для всіх нас", — сказав виконавчий голова і голова ради директорів The Walt Disney Company Боб Айгер.