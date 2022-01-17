Колишні дівчата принца Вільяма. З ким зустрічався майбутній король Великобританії до Кейт Міддлтон

Хоч принц Вільям і здається скромником, а зараз і зовсім став зразковим сім'янином, йому є що згадати.

Нині старший онук королеви Єлизавети перебуває в поважному статусі батька трьох дітей та майбутнього короля. Але були часи, коли він вів активне світське життя, перебував у статусі першого красеня королівства, а також міг похвалитися солідним списком подружок.

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Фокус вибрав найяскравіших дівчат у житті принца Вільяма, котрі були в нього до Кейт Міддлтон.

Роуз Фаркуар

Цей перший серйозний роман принца стався влітку 2000 року, коли він закінчив Ітон. І роман протікав у дуже англійському стилі. Роуз — дочка капітана команди з поло "Бофорт Хант" Єна Фаркуара, мисливця, наближеного до королівської родини. Вільям і Роуз зустрілися на матчі з поло, а потім під час полювання на лисицю, організованому її батьком. Принц був серйозно захоплений чарівною Роуз, але вона була не зацікавлена в цьому романі, бажаючи стати зіркою театральної сцени.

[ + – ] Роуз Фаркуар на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Вона намагалася потрапити в реаліті-шоу Ендрю Ллойда Веббера, але, проваливши кастинг, відправилася до Нью-Йорка, де вступила до театральної школи Лі Страсберга. Ця подія стала фіналом роману. Вона брала участь у багатьох музичних шоу, організувала свій бізнес і залишилася з Вільямом у добрих стосунках. Вона навіть була серед гостей на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл.

Арабелла Масгрейв

Арабелла Масгрейв була другою любов'ю принца Вільяма. Познайомилися вони, коли вона очолювала PR-департамент Gucci, на різдвяній вечірці спільних друзів. Молоді люди зійшлися на ґрунті інтересу до мистецтва, і принц за чутками був зачарований дівчиною. Арабелла — дочка майора Ніколаса Масгрейва, колишнього менеджера поло-клубу Cirencester Park, а як відомо, Вільям обожнює гру в поло.

[ + – ] Весілля Арабелли Масгрейв та Джорджа Гальєрса-Пратта Фото: Getty Images

Проте роман закінчився, коли принц поїхав навчатися до шотландського університету St. Andrews, де завів чергові романтичні стосунки. В Арабелли все склалося добре, вона все ще працює в Gucci, вийшла заміж за Джорджа Гальєрса-Пратта з банківської династії Кайзерів у 2014 році та їхнє розкішне весілля навіть удостоїлося фоторепортажу для Vogue. Вони мають чотирирічну доньку. І Арабелла все ще товаришує з Вільямом. Вона навіть була запрошена з чоловіком на його весілля з Кейт Міддлтон у 2011 році. Про роман з принцом Арабелла згадувала, що найбільше її стомлювала пильна увага преси.

Давіна Дакворт-Чад

Давіна – сестра головного конюшого королеви Єлизавети та друг сім'ї. Її батько — великий землевласник і рантьє в Норфолку, а також друг принца Чарльза — Ентоні Дакворт. Крім того, сім'я перебуває в дальній спорідненості з королівською династією – Давіна припадає Вільяму кузиною, її мати – двоюрідна сестра принцеси Діани. Тому їхній роман з принцом Вільямом був цілком передбачуваним. Вони навіть разом подорожували Егейським морем у компанії принца Чарльза і Камілли Паркер-Боулз.

[ + – ] Давіна Дакворт-Чад на весіллі кузини у 2011 році Фото: Getty Images

Але пара розлучилася і Давіна вийшла заміж за сина баронета Тома Барбера. У пари двоє дочок-близнят – Сієнна та Індія. І Давіна також була запрошена на весілля колишнього коханого.

Карлі Мессі-Берч

Карлі познайомилася з Вільямом, коли він почав навчання у Сент-Ендрюсі. З чуток, на той момент він навіть офіційно не розійшовся зі своєю попередньою дівчиною. Батьки Карлі володіють фермою та кемпінгом у Девоні. За чутками, їхній роман почався після гри "Я ніколи не…", під час якої Мессі-Берч сказала: "Я ніколи не крутила роман з кимось із цієї кімнати". Проте роман виявився коротким – лише два місяці.

[ + – ] Карлі Мессі-Берч — студентське захоплення принца Вільяма Фото: Соцсети

І Карлі пізніше розповідала, що вони просто добре проводили час разом, не будуючи планів на майбутнє. Карлі — дуже потайлива. Невідомо, чи вона вийшла заміж і чим займається зараз.

Джессіка Крейг

Ще одне університетське захоплення принца Вільяма. Втім, Джессіку "Джекку" Крейг Вільям знав ще з 1998 року. Він познайомився з нею під час шкільних канікул у Кенії, де її батькам належить заповідник живої природи. Цей зв'язок був досить довгим – вперше справа ледь не закінчилася заручинами. Потім Вільям зійшовся з Джеккою знову, коли в його стосунках із Кейт Міддлтон настала пауза. Але в результаті вони все ж таки розійшлися, хоча і дружать досі.

[ + – ] Джекка Крейг на весіллі близької подруги у 2013 році Фото: Getty Images

У 2016 році Джекка вийшла заміж за професора-захисника природи Джонатана Бейлі у своєму сімейному маєтку. Вона стала доктором наук та допомогла організувати Panthera, найбільшу у світі природоохоронну організацію. Дівчина зазначала, що у стосунках з Вільямом їм шалено заважали папараці, які буквально переслідували її по п'ятах.

Олівія Гант

Гант стала ще одним захопленням принца під час навчання в університеті. Олівія – дочка відомого лондонського лікаря, який займається багатьма представниками вищого суспільства. Роман був яскравим, але швидкоплинним. Втім, в Олівії все чудово. Вона залишилася подругою сім'ї Вільяма, оскільки дружить із сім'єю ван Катц, нагадаємо, брати ван Катц – серед хрещених принців Джорджа та Луї.

[ + – ] Олівія Гант та Ніколас Вілкінсон на весіллі Піппи Міддлтон Фото: Getty Images

Олівія була запрошена на весілля Вільяма та Кейт Міддлтон, а пізніше – на церемонію Піппи Міддлтон Джеймса Меттьюса. Нині вона очолює Клуб мистецтв – приватний клуб у центрі Лондона, заснований у 1863 році. У 2016 році Олівія вийшла заміж за Ніколаса Вілкінсона, якого називають "найгарячішим юристом Британії". Пара вінчалася у знаменитій церкві Темпл, яку мати Ніколаса, старший суддя Дама Гізер Галлетт, допомогла врятувати від руйнування своїми фінансовими вливаннями.

Ізабелла Анструтер-Гоф-Калторп

Одна з найаристократичніших подруг принца Вільяма. Познайомила їх принцеса Євгенія. Ізабелла — дочка девелопера Джона Анструтер-Гоф-Калторпа та спадкоємиці банківської справи леді Мері-Гей Джорджіани Лорна Керзон, чий батько був шостим графом Гау. До слова, зведена сестра Ізабелли, Кресіда Бонас, зустрічалася з принцом Гаррі.

[ + – ] Ізабелла Калторп та Сем Бренсон Фото: Getty Images

За чутками, Ізабелла була єдиною, хто викликав ревнощі Кейт Міддлтон і кого вона вважала своєю реальною суперницею. Втім, після розлучення з Вільямом, Ізабелла знайшла йому гідну заміну. У 2013 році вона вийшла заміж за Сема Бренсона, сина магната Virgin, сера Річарда Бренсона. У пари двоє дітей: дочка Єва-Дея та Блуї Рейф Річард. Ізабелла товаришує з членами королівської родини і була серед гостей на весіллях принца Вільяма та принцеси Євгенії.

І, варто нагадати, як сталося знайомство принца Вільяма і Кейт Міддлтон, яка виграла в цих перегонах наречених і все-таки отримала в чоловіки британського принца.

Познайомилися вони в тому самому університеті Сент-Ендрюс у 2001 році. Кейт вважалася першою красунею серед першокурсниць, а потім вийшла в напівпрозорій сукні під час благодійного показу. Пара довго зустрічалася, навіть жила разом, знімаючи котедж. Але, мабуть, Вільям не поспішав робити пропозицію. Вони то сходилися, то розходилися, аж до 2010 року, коли принц нарешті зробив їй пропозицію під час відпустки в Кенії, подарувавши Міддлтон каблучку своєї матері, принцеси Діани.

[ + – ] Весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон Фото: Скриншот

Весілля відбулося 29 квітня 2011 року. Церемонія відбулася у Вестмінстерському абатстві. І весільний образ Кейт досі називають одним із найелегантніших і бездоганних. Її сукня була від дизайнера Сари Бертон з Alexander McQueen, а тіару позичила сама королева Єлизавета II. Макіяж, до речі, майбутня герцогиня Кембриджська робила собі сама.