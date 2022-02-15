Дженніфер Лопес розповіла про свою грандіозну весільну сукню

Йдеться про сукню з її нової романтичної комедії "Вийду за тебе" (Marry Me).

У прокат уже вийшов новий фільм Дженніфер Лопес "Вийду за тебе", або "Перший зустрічний". У ньому співачка грає саму себе – відому виконавицю Кет Вальдес, яка після зради коханого прямо на сцені укладає шлюб з першим зустрічним. І сукня для цієї сцени, як розповіла Джей Ло – була грандіозною, пише Variety.

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Вона важила близько сорока кілограмів, розповідає художник костюмів Керолайн Дункан. Метою було показати на екрані весільне вбрання у стилі класичного гламуру. Сукня із весільної колекції Зухаїра Мурада кольору рожевого золота складалася з дев'яти шарів шовкової тафти, натягнутої на каркас із кінського волосу та тюлю.

[ + – ] Дженніфер Лопес у фільмі "Вийду за тебе" Фото: Universal Pictures

Сукня без бретельок була розшита металевими нитками та кристалами і була настільки об'ємною, що її на співачку одягали п'ять чоловік. Сидіти в ній було нелегко, як і пересуватися, але Дункан зазначила, що громіздка сукня мала стати метафорою події, яка мала стати найщасливішою в житті головної героїні, але в результаті вона була змушена вийти заміж за першого зустрічного, який тримав на концерті табличку "Виходь за мене".

[ + – ] Трейлер до фільму "Marry Me"

"Ви бачите її в спальні одну в її шлюбну ніч і вона ніби замкнена в цій сукні, що викликає клаустрофобію. Це найсумніший момент у фільмі", — розповіла Керолайн Дункан.

[ + – ] Режисер Кет Койро та Дженніфер Лопес Фото: Universal Pictures

А одягаючи Джей Ло для інших сцен у фільмі, Дункан робила ставку на позачасовий голлівудський гламур. Щоб показати світ поп-зірок, Дункан використав високоякісні речі від Versace, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman та Net-a-Porter. Але одягали Лопес і у звичайні, вуличні бренди.

Хоча Лопес є амбасадоркою бренду Guess, у фільмі вона свої власні речі не вдягала.