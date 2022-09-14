Уникайте конфліктів! Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 вересня 2022 року

Зірки обіцяють продуктивний день, але застерігають від зайвої емоційності.

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Овен

День хороший для активних занять — це може бути спорт на свіжому повітрі, генеральне прибирання в будинку, презентація нового проєкту або підготовка до відрядження. Головне — не ледарювати сьогодні.

Телець

Зберігайте спокій і не реагуйте на чужі емоції — можливо, це провокація, створена саме для того, щоб вивести вас із себе. Бережіть власну енергію — вона стане вам у нагоді найближчим часом.

Близнюки

Сьогодні ідеальний день для усамітнення. Тиха розмова із собою — саме те, що допоможе вам зосередитися та ухвалити важливе рішення. Голос інтуїції сильний як ніколи.

Рак

У професійному плані не найпродуктивніший день, тому якщо є можливість — залиштеся вдома. Заплануйте візит до лікаря, порадуйте себе приємною покупкою для душі.

Лев

Сьогодні краще не заводити нові знайомства, вони навряд чи будуть корисними чи цікавими. На роботі чекає важлива розмова з начальством. Увечері краще залишитися вдома.

Діва

Якщо вас сьогодні попросять позичати грошей — відмовте. Так ви уникнете небажаних проблем. А от у допомозі рідним чи дітям не відмовляйте. Також краще утриматися від великих покупок.

Терези

Спокій і стриманість — це те, що вам сьогодні дуже допоможе. Не давайте жодних обіцянок і не довіряйте незнайомим людям. Гарний день для планування й інвестицій.

Скорпіон

Сьогодні слід уникати пишних заходів і гучних вечірок. Ви можете заручитися підтримкою впливових людей. Вечір проведіть зі старими друзями.

Стрілець

Зірки рекомендують вам сьогодні не вступати в конфлікти, не критикувати рідних. Ви можете перестаратися з емоціями, і тоді доведеться перепрошувати. Найкраще сьогодні практикувати медитацію чи йогу.

Козеріг

Хороший день для професійного зростання чи самоосвіти. Не відмовляйтеся від нових проєктів — зможете збільшити заробіток. Для здоров'я корисно було б сходити сьогодні в лазню чи ввечері прогулятися на свіжому повітрі.

Водолій

День очищення — позбавтеся старого мотлоху в будинку, приберіть на робочому місці та наведіть порядок у голові. Так ви очистите енергетику, і нове й потрібне постукає до вас у двері.

Риби

Сконцентруйтеся на важливій справі — будуть спокуси розпорошити енергію на дрібниці. Виявіть уважність до деталей на роботі — це допоможе уникнути серйозної помилки.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ