Козерогам можна злитися, а Рибам краще помовчати. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 жовтня 2022 року

День, коли краще покладатися на тверезий глузд і прагматичний розум. Негативні емоції краще не допускати.

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Овен

День, коли треба зменшити робочий темп — тихіше їдеш, далі будеш. Також не варто звертати увагу на сновидіння — вони не віщі та нічим вам не загрожують. Більше уваги потрібно приділити здоров'ю та помірним фізичним навантаженням.

Телець

Не звертайте уваги на критику та спроби спровокувати вас з боку недоброзичливців. Якщо вам вдасться уникнути конфлікту і водночас ще не відчувати образи — ви вже виграли.

Близнюки

Великий ризик підхопити із зовнішніх джерел тривогу та поганий настрій прямо з ранку. Спробуйте протистояти цьому. Займіться роботою — у вас попереду дуже важливий етап і успіх залежатиме лише від вас.

Рак

Сьогодні краще залишитись вдома, якщо є така можливість. Так ви принесете більше користі і собі, і оточенню. Час найкраще присвятити хобі чи просто читання цікавої книги. Ввечері запросіть у кіно друга або подругу.

Лев

Сьогодні добрий день для того, щоб провести його з родиною. Спільне прибирання дому або поїздка за покупками підніме настрій і зміцнить стосунки в сім'ї.

Діва

Сьогодні найкраще керуватися здоровим глуздом. Не варто звертати увагу на знаки, які часто траплятимуться. На роботі постарайтеся виконати все, що заплановане на день, не відкладайте завдання.

Терези

Закінчіть усі незавершені справи — це забирає у вас енергію. Заплануйте візит до лікаря, запишіться до спортзалу — це час подбати про себе. Гроші сьогодні краще не витрачати, покупки будуть невдалими.

Скорпіон

Стриманість допоможе вам уникнути проблем і на роботі, і вдома. Виплеснути емоції краще на тренуванні у спортзалі, самі собі скажіть потім спасибі. Рідні люди подарують вам гарний настрій.

Стрілець

Стрільцям важливо сьогодні не сумніватися у собі, навіть якщо здасться, що ви не відповідаєте чиїмось очікуванням. Не намагайтеся переконати співрозмовника, не погоджуйтесь на сумнівні пропозиції щодо роботи, не слухайте критиків. Ви все робите правильно.

Козеріг

Не варто побоюватися злості, яка накриє вас з самого ранку, — вона виявиться, як кажуть у таких випадках, здоровою, тому допоможе вам зробити набагато більше, ніж ви встигаєте протягом дня.

Водолій

Сьогодні на вас чекають новини, які викличуть подив. Найімовірніше — неприємне. Але у ваших силах все змінити, зберігаючи спокій та філософський підхід до життя. Надалі краще не зачаровуватись людиною, щоб не відчувати до нього розчарування.

Риби

Намагайтеся сьогодні не вести ні з ким відверті розмови. Ваш співрозмовник буде, найімовірніше, нещирим і це завдасть вам шкоди. Увечері побудьте у колі сім'ї.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ